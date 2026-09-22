La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por la causa de las presuntas coimas en ANDIS

La Sala II de la Cámara Federal ratificó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad en la investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos.

Hoy 16:18

La Justicia confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga un presunto esquema de coimas, direccionamiento de contrataciones y sobreprecios en la compra de medicamentos.

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La decisión fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones. Según la resolución, también quedaron confirmados los procesamientos de otras 18 personas, acusadas de integrar una presunta asociación ilícita.

Los procesamientos habían sido dictados en febrero por el entonces juez subrogante del Juzgado Federal N°11, Sebastián Casanello. Posteriormente, el expediente quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien continúa al frente de la investigación.

Según la hipótesis sostenida por el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo habría tenido un rol central en un esquema destinado a direccionar contrataciones de medicamentos e insumos hacia determinados laboratorios y empresas, a cambio del presunto pago de retornos.

En su resolución, los camaristas señalaron que se habrían realizado “contrataciones direccionadas y con sobreprecios” con el objetivo de obtener “ganancias indebidas”. Además, sostuvieron que el exfuncionario habría tenido “intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

La Cámara también rechazó un planteo de una de las defensas que buscaba declarar la nulidad de la causa a partir de cuestionamientos sobre el origen y la legalidad de los audios atribuidos a Spagnuolo, que dieron impulso inicial a la investigación. En paralelo, la Justicia avanza con una pericia sobre las grabaciones para determinar su autenticidad y establecer si existieron modificaciones o ediciones.

La decisión judicial se conoce pocos días después de que una auditoría sobre la ex ANDIS detectara una diferencia de $158.717 millones entre registros internos de deuda correspondientes a distintas áreas del organismo. El relevamiento abarcó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, cuando Spagnuolo dejó la conducción. La cifra corresponde a una diferencia entre registros administrativos y no implica, por sí sola, que ese monto haya desaparecido.

Además, este miércoles 23 de septiembre está prevista la declaración como testigo de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, quien declaró públicamente conocer información sobre el origen y la filtración de los audios atribuidos a Spagnuolo. Beller responderá las preguntas del fiscal Franco Picardi mediante videoconferencia desde Bolivia.

La causa continúa en etapa de investigación y los procesamientos no implican una condena. La Justicia deberá avanzar ahora con las distintas medidas de prueba pendientes para determinar las responsabilidades que correspondan en el expediente.