Malvinas, otra vez en escena: Trump y el primer ministro británico se reunieron en Nueva York

El presidente de Estados Unidos y Andy Burnham mantuvieron este martes su primera reunión cara a cara en Nueva York. También abordaron cuestiones comerciales, Ucrania y la relación entre ambos países.

Hoy 16:28

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvieron este martes una reunión en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante la cual abordaron, entre otros temas, la cuestión de las Islas Malvinas.

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El encuentro representó la primera reunión presencial entre ambos dirigentes desde que Burnham asumió como primer ministro británico el 20 de julio pasado. Tras la conversación, Trump destacó el vínculo con el nuevo jefe del Gobierno británico y afirmó que “las relaciones están mejorando”.

Durante una posterior rueda de prensa, Burnham confirmó que las conversaciones incluyeron “cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas”. Reuters también consignó que entre los asuntos tratados estuvieron Ucrania, el comercio y el estatus del archipiélago del Atlántico Sur, cuya soberanía es reclamada por Argentina y administrada actualmente por el Reino Unido.

Por su parte, Trump calificó a Burnham como un “hombre de negocios nato” y sostuvo que ambos mantuvieron varias conversaciones telefónicas antes de este primer encuentro presencial. “Basándome en mi relación con su primer ministro, Andy, creo que nos está yendo muy bien”, expresó el mandatario estadounidense.

El antecedente de Trump sobre Malvinas

La conversación sobre las Islas Malvinas adquiere especial relevancia debido a las declaraciones realizadas por Trump a fines de agosto. El presidente estadounidense afirmó entonces que estaba revisando la posición de Washington sobre el archipiélago, aunque no adelantó si esa revisión implicaría modificar la postura que Estados Unidos mantiene desde el conflicto de 1982.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino volvió a colocar la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas en la agenda internacional. La Cancillería argentina reiteró el 15 de septiembre el reclamo de soberanía y cuestionó las actividades comerciales e hidrocarburíferas impulsadas por el Reino Unido en las islas y los espacios marítimos circundantes.

En paralelo, el Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto para reforzar las sanciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. La iniciativa se conoció después de que Trump señalara que analizaba la posición estadounidense sobre el conflicto.

También hablaron sobre Irán y Medio Oriente

Otro de los asuntos abordados durante la rueda de prensa fue el conflicto en Medio Oriente. Burnham manifestó que el Reino Unido está “listo para desempeñar su papel” en la región, mientras que Trump aseguró que Estados Unidos mantiene conversaciones con Irán y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo.

“Quieren hablar con nosotros. De hecho, estuvieron hablando con nosotros incluso hoy”, sostuvo el presidente estadounidense, quien volvió a señalar que Washington no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear.

Los dirigentes también hicieron referencia a la guerra en Ucrania, la inmigración y la cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Burnham destacó la importancia de mantener una relación estrecha entre ambos países, mientras que Trump sostuvo que el vínculo atraviesa una etapa positiva.