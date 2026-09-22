Exgerente procesado por asociación ilícita en caso Fürth Automotores

La fiscal Victoria Ledesma ha redefinido las imputaciones en el caso de desfalco de Fürth Automotores, elevando la gravedad de los cargos contra los acusados.

Hoy 17:12

La fiscal Victoria Ledesma ha llevado a cabo una importante reestructuración en el cuadro acusatorio relacionado con el millonario desfalco de Fürth Automotores. En esta nueva fase, el exgerente Gerardo Caro ha sido procesado y ubicado en la cúspide de una supuesta organización delictiva, mientras que Matías Llado y Graciela Moyano han sido identificados como miembros activos de esta banda.

La investigación judicial ha avanzado significativamente tras la formalización de un nuevo cuadro de imputaciones. El Ministerio Público Fiscal ha notificado a todas las partes involucradas sobre la reconfiguración legal que afecta a los tres detenidos. Esta acción ha resultado en la acusación de asociación ilícita, que se suma a las estafas ya atribuidas desde el inicio del proceso.

En el contexto de la nueva tipificación de delitos, Caro ha sido señalado como el máximo responsable de la estructura que habría llevado a cabo el vaciamiento de fondos de la firma. Por su parte, Llado, quien se desempeñó como exjefe de ventas, y Moyano, la excajera, han recibido cargos formales como miembros de esta presunta organización criminal.

La diligencia judicial se ha convocado con el objetivo de garantizar las garantías constitucionales del debido proceso. En este marco, los abogados defensores de los acusados han tenido la oportunidad de intervenir y presentar sus argumentos. Sin embargo, a pesar de que se les permitió realizar su descargo, ninguno de los imputados optó por ampliar su indagatoria, eligiendo mantener silencio ante la fiscal que lleva el caso.

Tras este paso procesal, la atención se centra ahora en la audiencia de prisión preventiva programada para este miércoles. En los tribunales, se anticipa un debate de alta tensión. La fiscalía tiene previsto solicitar la continuación del encierro carcelario de Caro, Llado y Moyano, argumentando riesgos procesales y la gravedad de las penas potenciales.

Por otro lado, las defensas legales de los acusados están preparadas para impugnar el nuevo encuadre legal, buscando la inmediata excarcelación de sus representados. Las estrategias de ambas partes se presentan complejas, dado el trasfondo de este caso que ha captado la atención pública y mediática en Tucumán.