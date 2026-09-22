La AFA anunció la creación de una nueva copa para el 2027: cómo y quiénes la disputarán

Luego de una reunión de Comité Ejecutivo se dio a conocer la medida. En total, serán ocho las competencias para el próximo año.

Hoy 17:45

La AFA anunció este martes la creación de una nueva competencia oficial que se disputará a partir de 2027: la Recopa de los Campeones, que se sumará al calendario del fútbol argentino.

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La decisión fue comunicada luego de una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, en la que se analizaron las competencias previstas para la próxima temporada.

Según informó la entidad, la nueva copa tendrá formato de triangular y enfrentará a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

De esta manera, el fútbol argentino contará en 2027 con ocho competencias que otorgarán títulos oficiales.

Cómo serán los playoffs en 2027

La AFA también anunció modificaciones para la definición de los torneos. En los partidos de playoffs se mantendrá la posibilidad de disputar tiempo suplementario en caso de empate.

El principal cambio estará a partir de las semifinales, ya que desde esa instancia los encuentros se disputarán en cancha neutral y con ambas parcialidades.

Además, durante la reunión se analizó la posibilidad de modificar las fechas del mercado de pases, con el objetivo de equipararlas con los períodos utilizados por otras ligas de Conmebol y Europa, aunque por el momento no hubo una definición.

Las ocho competencias del fútbol argentino en 2027

Con la incorporación de la nueva Recopa, el calendario de la Liga Profesional quedará compuesto por:

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Campeón de Liga

Copa Argentina

Trofeo de Campeones

Supercopa Internacional

Supercopa Argentina

Recopa de los Campeones

La nueva competencia se incorporará así al calendario oficial desde 2027 y tendrá como protagonistas a los equipos que conquisten los tres certámenes que servirán como clasificación para el triangular.