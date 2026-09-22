Los Leones y Las Leonas arrasaron en los Juegos Suramericanos y se quedaron con el oro

Los dos seleccionados argentinos vencieron a Chile en sus respectivas finales y sumaron nuevas medallas doradas para la delegación nacional en Santa Fe 2026.

Hoy 17:54

El hockey argentino tuvo una jornada perfecta en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Primero, Los Leones derrotaron 3-1 a Chile y conquistaron la medalla de oro, y luego Las Leonas completaron la fiesta con una contundente victoria por 5-0 ante el mismo rival.

Los Leones, otra vez campeones

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El seleccionado masculino consiguió su quinta medalla de oro en los Juegos Suramericanos, manteniendo una estadística perfecta en sus cinco participaciones: fue campeón en todas.

Los dirigidos por Juan Manuel Vivaldi cerraron un torneo impecable, con cinco victorias, 41 goles a favor y apenas tres en contra.

Los tantos de la final fueron convertidos por Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini. Argentina ya había derrotado a Chile durante la fase de grupos, en aquella oportunidad por 5-1.

Con este nuevo título, Los Leones extendieron una racha que comenzó en Buenos Aires 2006 y continuó con los oros obtenidos en Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Además, el seleccionado argentino continúa invicto en la historia de los Juegos Suramericanos: disputó 25 partidos, con 24 triunfos y un empate.

El resultado más contundente del torneo fue el 22-0 frente a Perú, en la primera fecha del Grupo A.

Las Leonas también festejaron ante Chile

La jornada dorada se completó con Las Leonas, que vencieron 5-0 a Chile en la final femenina y volvieron a conquistar el título suramericano.

Los goles argentinos fueron marcados por Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pisthon, en dos oportunidades.

El conjunto dirigido por Juan Martín López también tuvo una campaña arrolladora: ganó sus cinco partidos y terminó con 48 goles a favor y apenas dos en contra.

En la fase previa, Argentina había derrotado 14-0 a Paraguay, 5-0 a Uruguay, 5-1 a Chile y 19-1 a Perú.

Con esta consagración, Las Leonas sumaron su cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos. Habían ganado las tres primeras ediciones en las que participaron, mientras que en Asunción 2022 perdieron la final justamente ante Chile y obtuvieron la medalla de plata.

Así, los dos seleccionados argentinos cerraron una jornada histórica en Santa Fe con dos medallas doradas y victorias contundentes ante Chile.