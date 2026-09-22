Caos en la Ruta 64: un camión volcó y la circulación quedó totalmente cortada

Vialidad Nacional informó que la circulación vehicular está interrumpida a la altura del kilómetro 77, en la zona de Los Cerrillos. El corte se extenderá durante varias horas mientras trabajan para retirar el vehículo.

Hoy 08:33

Vialidad Nacional informó que se encuentra interrumpida totalmente la circulación en la Ruta Nacional 64, a la altura del kilómetro 77, en la zona conocida como Los Cerrillos, debido al vuelco de un camión de gran porte.

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De acuerdo con el organismo, el corte se mantendrá durante varias horas, mientras personal del 16° Distrito de Vialidad Nacional trabaja en el lugar para remover el vehículo y avanzar con las tareas necesarias para restablecer el tránsito.

Ante esta situación, se solicita a los automovilistas extremar las precauciones y respetar las indicaciones de los banderilleros y del personal policial que se encuentra apostado sobre la ruta.

Los efectivos trabajan en el ordenamiento vehicular y la seguridad de quienes circulan por el sector, mientras continúan las tareas para despejar la calzada.

La Ruta Nacional 64 es una vía de comunicación clave entre Santiago del Estero y la provincia de Catamarca, por lo que desde Vialidad Nacional recomendaron circular con máxima precaución y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.