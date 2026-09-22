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VIDEO | Fuerte accidente en el Parque Aguirre: un automóvil terminó incrustado contra un poste de alumbrado público

El siniestro ocurrió alrededor de las 20 de este lunes, a metros de avenida Núñez del Prado. Por motivos a establecer, el vehículo impactó contra una columna y debió intervenir la Unidad Plancha.

Hoy 00:12

Un fuerte siniestro vial se registró alrededor de las 20 de este lunes en el Parque Aguirre, a pocos metros de avenida Núñez del Prado.

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Por motivos a establecer, un automóvil terminó colisionando contra un poste de alumbrado público.

A raíz del impacto, el vehículo quedó fuera de la calzada y en el lugar se desplegó un operativo policial para resguardar el sector.

También intervino personal de la Unidad Plancha, que trabajó para retirar el automóvil del lugar.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de averiguación.

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