Milei volvió a reclamar la soberanía sobre Malvinas: “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”

El Presidente ratificó que el Gobierno buscará avanzar por la vía diplomática y descartó un conflicto bélico. Sus declaraciones se conocieron antes de viajar a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

Hoy 23:31

El presidente Javier Milei volvió a plantear este lunes el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y aseguró que su Gobierno buscará avanzar exclusivamente mediante canales diplomáticos. “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”, afirmó durante una entrevista concedida a la prensa francesa antes de viajar a Nueva York.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultado sobre la disputa con el Reino Unido, Milei sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y cuestionó el argumento británico vinculado con la autodeterminación de los habitantes de las islas. Se trata de una disputa de soberanía de larga data: las islas están bajo administración británica y son reclamadas por la Argentina.

El mandatario afirmó además que el Ejecutivo trabaja en una “política de Estado” sobre Malvinas a través de canales diplomáticos y vinculó esa estrategia con el posicionamiento internacional de la Argentina y sus relaciones con Estados Unidos e Israel.

“De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico. Nosotros hablamos de recuperar las Malvinas por la vía diplomática”, remarcó Milei. En ese planteo incluyó también a las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Tensión por las licencias petroleras

Las declaraciones se producen en un momento de renovadas diferencias entre Buenos Aires y Londres por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

Este lunes, la administración de las islas, que cuenta con respaldo del Gobierno británico, anunció la prórroga por cinco años de las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, con la posibilidad de extenderlas otros dos años si las compañías cumplen con los programas establecidos.

Argentina considera ilegales esas operaciones sin autorización nacional y recientemente inició acciones penales y procedimientos administrativos contra empresas vinculadas a los proyectos petroleros en la zona disputada.

Entre las compañías que operan allí se encuentran la israelí Navitas y la británica Rockhopper, asociadas en el proyecto Sea Lion, además de otras firmas con licencias exploratorias.

El reclamo, antes de la Asamblea de la ONU

Milei formuló estas declaraciones antes de su viaje a Nueva York, donde participará de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El conflicto de soberanía por Malvinas volverá a integrar la agenda internacional del mandatario durante su estadía en Estados Unidos.

En la entrevista, el Presidente también destacó la importancia estratégica del Atlántico Sur y sostuvo que la Argentina continuará impulsando su reclamo mediante gestiones diplomáticas.