Vecinos de La Cañada participaron del taller "Creer para Emprender"

Con una importante participación de vecinos y emprendedores, se desarrolló en La Cañada el taller “Creer para Emprender”, una jornada de capacitación orientada a brindar herramientas para impulsar y fortalecer proyectos productivos y comerciales de la comunidad.

21/09/2026

La actividad estuvo a cargo de Daniela Jiménez, Técnica Superior en Gestión Organizacional, coach ontológica y especialista en emprendimientos y organizaciones no gubernamentales, quien compartió conocimientos y recursos destinados tanto a quienes ya cuentan con un emprendimiento como a aquellos que buscan transformar una idea en un proyecto.

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Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos vinculados con el desarrollo de iniciativas emprendedoras, en un espacio que también permitió a los participantes intercambiar experiencias e inquietudes.

El comisionado municipal Cristian Abiakel valoró especialmente la respuesta que tuvo la convocatoria y consideró que la participación demuestra el interés existente en la comunidad por acceder a instancias de formación.

“Estamos muy contentos por la participación que tuvo el taller. Hay muchos vecinos con ideas, proyectos y ganas de crecer, y desde la Comisión Municipal queremos generar herramientas y oportunidades que puedan ayudarlos a avanzar”, expresó Abiakel.

Herramienta para crecer

El jefe comunal remarcó además la importancia de sostener este tipo de propuestas como parte de las acciones destinadas a acompañar el desarrollo local.

“Sabemos el esfuerzo que significa llevar adelante un emprendimiento, especialmente para quienes recién comienzan. Por eso creemos que la capacitación y el acompañamiento son fundamentales para que una buena idea pueda fortalecerse y transformarse en una oportunidad de crecimiento”, señaló.

Abiakel agradeció también la participación de Daniela Jiménez y de los vecinos que se sumaron a la jornada, y destacó la posibilidad de generar espacios de intercambio entre personas que atraviesan experiencias similares.

“Queremos que nuestros emprendedores sepan que pueden contar con estos espacios. Cada proyecto que logra crecer también genera movimiento y nuevas posibilidades para nuestra comunidad”, sostuvo.

Desde la Comisión Municipal señalaron que continuarán promoviendo instancias de capacitación y formación destinadas a brindar herramientas que contribuyan al crecimiento personal, productivo y económico de los habitantes de La Cañada.