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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 SEP 2026 | 15º
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La intendente Fuentes destacó la participación de los más 16 mil jóvenes que disfrutaron del Festival día de la Primavera

La jefa comunal participó de la celebración en Plaza Añoranzas, donde más de 16 mil jóvenes disfrutaron de una jornada con artistas locales y el show central de La Joaqui. Además, resaltó el trabajo conjunto para promover una fiesta sin consumo de alcohol.

Hoy 00:18

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la edición 2026 del Festival Día de la Primavera en donde saludó a los mas 16 mil jóvenes que disfrutaron en plaza Añoranzas de los artistas de la música local y del show central de la cantante La Joaqui.

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La jefa comunal acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el director de Juventud de la Provincia, César González y funcionarios del gabinete municipal celebró la fiesta junto a la Juventud santiagueña. Allí, la intendente Fuentes destacó que el 21 de septiembre es una fecha importante, donde la Juventud de la Municipalidad y de la Provincia trabajaron para promover el no consumo de bebidas alcohólicas. 

“Estamos disfrutando y añorando lo que alguna vez hemos vivido, un espíritu de fiesta y donde uno promueve que la Juventud viva estos valores de un día lleno de alegría”, remarcó la jefa comunal. En el cierre, la Ing. saludó junto a La Joaqui a toda la plaza en un clima pleno de fiesta y camaradería de los jóvenes.

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