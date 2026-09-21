Vecinos de Colonia El Simbolar crearon un mural para homenajear a los adultos mayores

Vecinos de Colonia El Simbolar participaron de la creación de un mural en el Balneario Municipal, en el marco de una propuesta destinada a promover la participación comunitaria y generar nuevos espacios de encuentro y expresión.

21/09/2026

La iniciativa fue impulsada desde la Escuela de Arte de la Comisión Municipal, cuyo equipo puso en marcha una serie de proyectos muralistas con la intención de que los propios habitantes de la localidad pudieran involucrarse en la realización de las obras.

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En esta oportunidad, el mural fue denominado “Experiencia es mi mejor ejemplo” y está especialmente dedicado a los adultos mayores de Colonia El Simbolar, como una manera de reconocer sus historias, experiencias y el aporte que realizan cotidianamente a la comunidad.

La comisionada municipal Valle Pérez destacó el acompañamiento de los vecinos y señaló que este tipo de iniciativas forman parte de una concepción de gestión que busca fortalecer la participación de la comunidad.

En ese sentido, remarcó la importancia de generar propuestas en las que los vecinos no sean solamente destinatarios de las acciones municipales, sino que puedan involucrarse y convertirse en protagonistas de los proyectos que se desarrollan en la localidad.

Asimismo, Pérez puso en valor el significado elegido para el mural y el reconocimiento a los adultos mayores, cuyas experiencias y trayectorias constituyen una parte fundamental de la historia y la identidad de Colonia El Simbolar.

Arte, encuentro y participación

La propuesta permitió que el proceso de creación artística se transformara también en un espacio de encuentro entre vecinos.

Desde la comuna destacaron que la participación comunitaria permite fortalecer el sentido de pertenencia y convertir las intervenciones realizadas en los espacios públicos en obras construidas colectivamente.

El mural quedó plasmado en el Balneario Municipal como testimonio de esa experiencia y, al mismo tiempo, como un homenaje a quienes, a través de sus historias y vivencias, contribuyeron a construir la comunidad de Colonia El Simbolar.