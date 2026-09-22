El tiempo en Santiago del Estero para este martes 22 de septiembre: anuncian una jornada fresca, cielo mayormente nublado y máxima de 23°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias para este martes, con una mínima de 11°C y cielo mayormente nublado durante gran parte del día. Para el miércoles se espera un ascenso de la temperatura.

Hoy 01:46

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 22 de septiembre una jornada fresca y con abundante nubosidad en Santiago del Estero.

Según el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. Durante la madrugada, la mañana y la tarde se espera un cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche las condiciones pasarán a algo nubladas.

No se prevén precipitaciones durante la jornada, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% en todos los períodos del día.

En cuanto al viento, durante la madrugada soplará desde el sudeste entre 13 y 22 km/h. Por la mañana será leve desde el sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h, mientras que durante la tarde y la noche volverá a intensificarse, con registros de 13 a 22 km/h.

Cómo estará el miércoles

Para el miércoles 23 de septiembre, el SMN anticipa un ascenso de la temperatura, con una mínima de 10°C y una máxima que llegará a los 27°C.

De esta manera, después de un martes fresco y mayormente nublado, Santiago del Estero comenzará a registrar temperaturas más elevadas durante la mitad de la semana.