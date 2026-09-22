El tiempo en Santiago del Estero para este martes 22 de septiembre: anuncian una jornada fresca, cielo mayormente nublado y máxima de 23°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias para este martes, con una mínima de 11°C y cielo mayormente nublado durante gran parte del día. Para el miércoles se espera un ascenso de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 22 de septiembre una jornada fresca y con abundante nubosidad en Santiago del Estero.
Según el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. Durante la madrugada, la mañana y la tarde se espera un cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche las condiciones pasarán a algo nubladas.
No se prevén precipitaciones durante la jornada, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% en todos los períodos del día.
En cuanto al viento, durante la madrugada soplará desde el sudeste entre 13 y 22 km/h. Por la mañana será leve desde el sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h, mientras que durante la tarde y la noche volverá a intensificarse, con registros de 13 a 22 km/h.
Cómo estará el miércoles
Para el miércoles 23 de septiembre, el SMN anticipa un ascenso de la temperatura, con una mínima de 10°C y una máxima que llegará a los 27°C.
De esta manera, después de un martes fresco y mayormente nublado, Santiago del Estero comenzará a registrar temperaturas más elevadas durante la mitad de la semana.