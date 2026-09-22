Investigación en curso sobre la muerte de un sargento en Salta

La Policía de Salta se encuentra en estado de conmoción tras la muerte del sargento ayudante José Miguel Gómez, quien fue hallado sin vida en su residencia el pasado sábado.

Hoy 01:40

La Policía de Salta enfrenta un momento de conmoción y dolor tras el hallazgo del sargento ayudante José Miguel Gómez, encontrado sin vida el pasado sábado en una vivienda ubicada en el macrocentro de la capital salteña. Este trágico suceso ha dejado a sus compañeros y familiares profundamente afectados, quienes han expresado su pesar a través de diversas publicaciones en redes sociales.

La identidad del sargento ha sido confirmada por la fuerza provincial, que ha emitido un comunicado lamentando la pérdida de uno de sus miembros más valorados. El sargento fue encontrado en una casa de inquilinato situada en la calle Olavarría al 100, lo que ha generado gran interés y preocupación en la comunidad local.

Tras recibir el reporte del incidente, el personal del Samec se trasladó al lugar y constató que el sargento se encontraba sin signos vitales. Este hallazgo inicial ha llevado a las autoridades a considerar la principal hipótesis como un posible suicidio, aunque esta información aún no ha sido oficializada por el Ministerio Público Fiscal.

El fiscal penal Santiago López Soto, que pertenece a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1, ha sido designado para liderar la investigación que busca esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del sargento. La intervención de este fiscal subraya la seriedad con la que se aborda el caso.

Una vez que se tomó conocimiento del hecho, el representante del Ministerio Público Fiscal ordenó la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Estos peritos han estado realizando tareas de rigor en la vivienda, con el propósito de relevar la escena del suceso y reunir los elementos necesarios para avanzar en la investigación.

La comunidad policial de Salta ha manifestado su deseo de que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y transparente, con la finalidad de arrojar luz sobre este trágico acontecimiento. La muerte del sargento Gómez no solo afecta a su familia, sino que también impacta profundamente a sus colegas, quienes han perdido a un compañero y amigo querido.

En este contexto, se espera que las autoridades correspondientes proporcionen más detalles sobre el avance de la investigación en los próximos días. La situación ha suscitado un debate sobre la salud mental dentro de las fuerzas policiales y la necesidad de contar con recursos adecuados para apoyar a los efectivos en situaciones de crisis.