Gendarmería Nacional intercepta camión con 393 kilos de hojas de coca

La Gendarmería Nacional ha incautado 393 kilos de hojas de coca en Tucumán, que eran transportadas en un camión con destino a la capital provincial.

Hoy 01:28

Efectivos de Gendarmería Nacional han llevado a cabo una significativa operación en la provincia de Tucumán, donde se logró el secuestro de 393 kilos de hojas de coca en estado natural. Esta operación se llevó a cabo durante un control de rutina en la ruta nacional N°9, en el acceso norte a la provincia, un área conocida por ser utilizada para el tráfico de sustancias ilegales. Este operativo pone de manifiesto la importancia de los controles en las rutas y la vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad.

Los gendarmes que participaron en esta acción pertenecen a la Patrulla Eventual 'Trancas', que forma parte del Escuadrón 55. Durante el control, se interceptó un camión de cargas generales. El conductor del vehículo, al ser detenido, indicó que había salido de una localidad cercana y se dirigía hacia la capital tucumana. Su actitud nerviosa y evasiva generó sospechas en los oficiales, lo que llevó a una inspección más detallada del camión.

Al realizar una inspección exhaustiva del vehículo, los efectivos utilizaron un escáner móvil que permitió detectar densidades irregulares en el área de la cabina del conductor. Este hallazgo fue clave, ya que evidenció la posibilidad de que se ocultara algún tipo de carga ilegal. La tecnología utilizada en este control es fundamental para facilitar la detección de sustancias prohibidas que a menudo son camufladas en los vehículos de carga.

Durante la inspección, los gendarmes encontraron numerosos paquetes ocultos en diferentes compartimientos del camión, así como en el sector destinado al descanso del conductor. Al abrir los bultos, se constató que contenían hojas de coca en estado natural, con un peso total que ascendía a 393 kilos. La cantidad incautada es significativa y refleja la magnitud del problema del narcotráfico en la región, que no solo afecta a Tucumán, sino a todo el país.

Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia Federal, que ordenó el decomiso de la totalidad de la mercancía y el inicio de actuaciones por una posible infracción al Código Aduanero, Ley 22.415. La actuación de la Justicia en este tipo de casos es crucial para desmantelar redes de tráfico de drogas y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. Este tipo de operaciones son esenciales en la lucha contra el narcotráfico en el país.

El conductor del camión fue liberado, aunque su situación queda supeditada al avance de la investigación judicial correspondiente. Se le ha solicitado que se presente ante las autoridades cuando sea requerido. Mientras tanto, la Gendarmería Nacional continúa realizando operativos en diferentes puntos estratégicos para evitar el tráfico de sustancias ilegales y garantizar la seguridad en las rutas, donde el movimiento de camiones es constante y, a menudo, difícil de controlar.

Este incidente subraya la importancia de los controles en las vías de transporte y la labor constante de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, un problema que afecta a diversas provincias del país y que requiere de la colaboración de todas las instituciones involucradas. La detección oportuna de estas cargas ilegales no solo contribuye a la seguridad pública, sino que también ayuda a desmantelar organizaciones criminales que operan en la clandestinidad.