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Arrojaron huevos contra la casa de la abuela del nene de Las Termas en medio de la causa por presunto abuso

El episodio ocurrió durante la noche del lunes en el domicilio donde Petrona Coronel cumple arresto domiciliario. Desconocidos arrojaron huevos contra la puerta, las ventanas y las paredes.

Hoy 01:50
casa

Un nuevo episodio se registró en medio de la investigación por el presunto abuso sexual de un niño de 8 años en Las Termas de Río Hondo. Durante la noche del lunes, desconocidos arrojaron huevos contra la vivienda donde la abuela materna del menor cumple arresto domiciliario.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, en un domicilio ubicado en Laprida al 100, en el barrio Herrera El Alto.

De acuerdo con el parte policial, Petrona Olga Coronel se encontraba junto a su sobrina, Jacqueline Juárez, de 22 años, cuando escucharon fuertes golpes provenientes del frente de la propiedad.

Al salir, advirtieron que habían arrojado huevos contra las paredes, la puerta y las ventanas de la vivienda, dejando manchas sobre la pintura.

Ante lo sucedido, tomó intervención el fiscal Rafael Zanni, quien dispuso dejar constancia del episodio y ordenó reforzar los recorridos preventivos en la zona. Además, se proporcionaron números de contacto policial ante cualquier nueva situación.

Nuevas medidas en la investigación

Mientras tanto, la causa continúa con distintas diligencias judiciales. Este martes está previsto que sean peritados los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos, una medida que podría aportar nuevos elementos a la investigación.

También se encuentra vigente una orden de detención contra un hombre señalado como padrino del menor, medida que hasta el momento no se habría concretado.

En el marco de la causa permanecen alcanzados por distintas medidas judiciales la madre, la tía y la abuela materna del niño, además de Pedro Cardozo, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el caso.

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