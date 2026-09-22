Nuevo golpe al narcotráfico en Santiago del Estero: secuestraron marihuana valuada en más de $220 millones

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Monte Quemado del Escuadrón 59. El conductor fue detenido y se secuestraron el auto, un celular y otros elementos de interés.

Hoy 07:40

Efectivos de Gendarmería Nacional concretaron un nuevo procedimiento contra el narcotráfico en Santiago del Estero, con el secuestro de más de 53 kilos de marihuana que eran trasladados ocultos en un automóvil.

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El operativo se realizó durante la mañana sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional N° 16, a la altura de la balanza de Vialidad Nacional, en la localidad de Urutaú, departamento Copo.

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El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, en el marco de tareas de prevención de rutina.

Según la información conocida, los gendarmes interceptaron un vehículo particular que provenía de Taco Pozo, provincia de Chaco, y tenía como destino final la ciudad de Monte Quemado.

Tras detener la marcha del rodado, los efectivos realizaron el control documentológico y la inspección física de la unidad. En ese momento fue clave la intervención del binomio cinotécnico integrado por el can “Yasí”, que marcó la posible presencia de estupefacientes.

A partir de esa alerta, se concretó una requisa más minuciosa del vehículo. Allí los uniformados descubrieron 80 paquetes amorfos ocultos en distintas partes de la carrocería, entre ellas el paragolpes, los parantes traseros y el interior de la rueda de auxilio.

Ante la presencia de testigos, el material secuestrado fue sometido a la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para marihuana.

El pesaje final determinó un total de 53,075 kilogramos de cannabis sativa, valuados oficialmente en $220.888.875.

Intervino la Justicia Federal, que dispuso el labrado de las actuaciones correspondientes y la detención del conductor en calidad de incomunicado.

Además, se ordenó la incautación de la droga, del vehículo utilizado, del teléfono celular del conductor y de otros elementos considerados de interés para la causa.

El celular será sometido a pericias con el objetivo de obtener información que permita avanzar sobre posibles contactos, destinatarios o vínculos relacionados con el traslado de la sustancia.

Este procedimiento se suma al realizado horas antes en el peaje de Fernández, donde Gendarmería secuestró 420 kilos de hojas de coca valuados en más de $32 millones.

Ambos operativos consecutivos marcan una intensificación de los controles preventivos de las fuerzas federales en los corredores viales de la provincia, especialmente sobre rutas utilizadas para el traslado de mercadería ilegal.