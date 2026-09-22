Caso Fürth: Caro quedó imputado como jefe de una asociación ilícita y Llado y Moyano como miembros

La Fiscalía formalizó la aclaración de cargos contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano. La medida se realizó antes de la audiencia en la que se debatirá la prisión preventiva de los tres acusados.

Hoy 06:57

La causa por el millonario desfalco a Fürth Automotores tuvo un nuevo avance procesal con la redefinición formal del cuadro de imputaciones contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano.

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A través de un acta de declaración de imputado, las autoridades judiciales notificaron a las partes sobre la aclaración del encuadre legal que pesa sobre los tres acusados.

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La medida alcanzó a Gerardo Caro, exgerente de la firma; Matías Llado, exjefe de ventas; y Graciela Moyano, excajera de la empresa automotriz.

Durante el trámite, la fiscal de la causa, Dra. Victoria Ledesma, hizo saber que la acusación por asociación ilícita atribuida en los últimos días concurre de manera real con los delitos de estafa fijados originalmente en el expediente.

De acuerdo con la nueva aclaración, Gerardo Caro mantiene una imputación bajo el rol de jefe u organizador de una asociación ilícita, en concurso real con estafas continuadas.

En tanto, Matías Llado y Graciela Moyano quedaron imputados como miembros de la presunta organización, también en concurso real con las estafas investigadas en perjuicio de Fürth Automotores.

El trámite tuvo como objetivo precisar los cargos y, por ese motivo, se formalizó una nueva audiencia de indagatoria, a fin de resguardar las garantías constitucionales de los imputados.

El acto procesal se desarrolló con la presencia de los abogados defensores de cada uno de los acusados, para garantizar la validez de las notificaciones realizadas.

Pese a haber sido convocados formalmente y contar con la posibilidad de expedirse sobre la acusación, ninguno de los tres imputados accedió a ampliar su declaración indagatoria.

Ante esa decisión, las autoridades dieron por concluidas las audiencias y avanzaron con la incorporación de la documentación correspondiente al legajo principal.

Fuentes judiciales señalaron que el próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva para Caro, Llado y Moyano.

En esa instancia, la Fiscalía solicitará una medida de coerción personal, mientras que las defensas buscarán objetar el agravamiento de los cargos y plantear la excarcelación de los imputados.

La causa continúa bajo investigación por el presunto perjuicio millonario contra la empresa automotriz, con el foco puesto ahora en el nuevo encuadre legal y en la resolución judicial sobre la situación procesal de los tres acusados.