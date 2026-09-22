Choque, fuga y muerte en Nueva Esperanza: un motociclista tucumano fue embestido por una combi

La víctima, de 76 años, falleció horas después en el hospital zonal. El conductor de la combi, un hombre de 42 años oriundo de La Banda, se presentó en la comisaría y quedó detenido por orden de la Fiscalía.

Hoy 06:41

Un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 4, en el ingreso a la ciudad de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, terminó con la muerte de un motociclista tucumano de 76 años.

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La víctima fue identificada como Emilio Efraín Chávez, oriundo de Tucumán, quien circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc cuando fue embestido por una combi tipo Trafic.

De acuerdo con la información policial y judicial, el hecho ocurrió el sábado por la tarde. Tras el impacto, Chávez fue hallado sobre la calzada y trasladado de urgencia al hospital zonal, donde ingresó con severos politraumatismos.

Mientras personal de la Comisaría Comunitaria N° 32 trabajaba en el lugar del siniestro, desde el centro de salud informaron que el motociclista no logró sobreponerse a las heridas sufridas y finalmente falleció.

Horas después, el conductor de la combi se presentó de manera espontánea en sede policial junto a una acompañante. En su exposición, habría manifestado que continuó su marcha porque presumió que solo se habían producido daños materiales.

Sin embargo, el fiscal de turno, Ángel Belluomini, ordenó la inmediata detención del conductor, un hombre de 42 años con residencia en La Banda, en el marco de la causa penal iniciada tras el fallecimiento de la víctima.

En cuanto a la acompañante, la Fiscalía dispuso su identificación y posterior libertad ambulatoria.

Por disposición judicial, los efectivos secuestraron de manera preventiva los teléfonos celulares de ambos involucrados, que serán sometidos a peritajes. La medida apunta a determinar las circunstancias del hecho y analizar el grado de responsabilidad en la presunta fuga posterior al accidente.

La investigación quedó a cargo del Departamento Homicidios y Delitos Complejos, que deberá avanzar con la reconstrucción de la mecánica del siniestro.

En paralelo, peritos de Criminalística trabajaron sobre el vehículo Toyota secuestrado, donde cotejaron rastros de pintura y abolladuras con los daños registrados en la motocicleta.

Por orden de la Fiscalía, el cuerpo de Emilio Efraín Chávez fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

El conductor detenido permanecerá alojado en sede policial, a la espera de ser indagado por el fiscal de la causa.