Video | Inseguridad en La Banda: intentaron robarle la bicicleta a un menor y un vecino frustró el ataque

El hecho ocurrió el sábado por la noche en el barrio Mercantil. Dos sujetos en moto interceptaron a un chico de 13 años, pero la intervención de un vecino evitó que concretaran el robo.

Hoy 08:31

Un violento episodio de inseguridad generó preocupación entre vecinos del barrio Mercantil, en la ciudad de La Banda, luego de que dos sujetos intentaran robarle la bicicleta a un menor de 13 años.

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El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 22, y fue comunicado por vecinos al WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (385-5795000).

Según el relato enviado por los lectores, el menor circulaba en bicicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En ese momento, uno de ellos descendió y lo agredió con la intención de quitarle el rodado.

La secuencia quedó registrada en un video aportado por los vecinos. En las imágenes se observa el momento en que los sospechosos abordan al menor y uno de ellos lo golpea mientras intenta apoderarse de la bicicleta.

La situación fue advertida por un vecino, quien salió en defensa de la víctima e intervino rápidamente, lo que permitió frustrar el robo.

De acuerdo con el testimonio vecinal, en la esquina también se encontraba personal de seguridad del barrio, quien habría intervenido con un bastón mientras los agresores escapaban del lugar.

Finalmente, los sujetos huyeron a bordo de la motocicleta sin lograr llevarse la bicicleta.

Los vecinos manifestaron su preocupación por el episodio y pidieron mayor presencia policial en la zona, ante el temor de que hechos similares vuelvan a repetirse.