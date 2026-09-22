“Están exagerando el ajuste”: Granados analizó el presente económico de cara a las elecciones 2027

El analista económico Osvaldo Granados habló en Radio Panorama sobre la caída del consumo, la falta de medidas de reactivación, las inversiones pendientes y el clima de incertidumbre política rumbo a 2027.

Hoy 08:29

El analista económico Osvaldo Granados realizó una nueva columna en Radio Panorama, durante el ciclo Debate Abierto, donde analizó el presente económico del país y el escenario político de cara a las elecciones de 2027.

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En su lectura, el economista sostuvo que la actividad muestra señales de enfriamiento y que el consumo comenzó a sentir con más fuerza el impacto del ajuste.

“Está bajando el consumo y se nota. Estamos aletargados”, expresó durante su análisis.

Granados también se refirió al comportamiento de los servicios y cuestionó algunos aumentos registrados durante el año. “Los servicios subieron 7% este año y no se entiende por qué”, señaló.

En ese contexto, planteó que el Gobierno estaría profundizando el ajuste durante este año con la expectativa de generar mayor margen de acción en el próximo.

“Este año dan todos los números levemente para abajo. Están exagerando el ajuste para liberar las ligaduras el año que viene”, afirmó.

El analista consideró que, al tratarse de un año no electoral, no se están impulsando medidas de reactivación de manera visible. “Es un año no electoral, estamos tirando un poco más para abajo y no se toman medidas de reactivación”, sostuvo.

Según Granados, parte de la estrategia económica estaría vinculada a contener los indicadores actuales para luego buscar una mejora en el año electoral.

“Están empujando el índice para abajo porque el año que viene van a tomar medidas”, indicó.

Otro de los puntos abordados fue el de las inversiones. En ese sentido, recordó que se habló de un flujo importante de capitales que todavía no terminó de concretarse.

“El año que viene va a haber inversiones sí o sí. Si no invierten el año que viene, pierden las facilidades impositivas”, señaló, al referirse al contexto de una inversión estimada en 50.000 millones de dólares que aún no llegó.

En el plano político, Granados sostuvo que el escenario electoral sigue abierto y que todavía no aparecen definiciones claras sobre candidaturas.

“Nadie quiere hablar de candidatos. Nadie quiere votar por un partido tradicional”, expresó.

El economista también analizó la mirada del mercado frente al calendario electoral y mencionó el comportamiento de los bonos según su vencimiento.

Según explicó, los bonos que vencen antes de las elecciones muestran un precio distinto al de aquellos que vencen después, lo que refleja la sensibilidad de los inversores frente al resultado político.

Para graficar ese nivel de incertidumbre, recordó lo ocurrido tras las PASO de 2019, cuando el resultado electoral generó una reacción inmediata en los mercados.

“Alguna vez nosotros fallamos: en las PASO Mauricio Macri-Alberto Fernández nadie pensó que le sacaría 13 puntos. El lunes, 24 horas después, el dólar subió 50% en un día, de 40 a 60 pesos”, recordó.

En esa línea, advirtió que la Argentina arrastra antecedentes complejos en materia de reacción económica frente a procesos electorales.

“Es un país difícil, tenemos antecedentes complicados”, resumió.

Hacia el final, Granados fue consultado sobre las proyecciones económicas para el próximo año y la distancia que puede existir entre lo que se plantea en los presupuestos y lo que finalmente ocurre en la práctica.

“A lo largo de los años vi muchos presupuestos. Ahí se pone lo que vos creés que va a pasar. En los papeles, los números cierran siempre; después hay que ponerlo en la práctica y eso es otro país”, concluyó.