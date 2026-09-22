Menor de 16 años fue apuñalado por el exnovio de su pareja

El herido fue atendido primero en el CIS Termas y luego derivado al Hospital Regional de está Capital. Intervino Comisaría 40 de Termas.

Hoy 11:37

Un violento incidente ocurrió durante la tarde del lunes en el barrio Aeropuerto de Termas de Río Hondo, donde un menor de 16 años terminó con una herida en la zona costal derecha y otra en el rostro.

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Según manifestaron fuentes policiales, el herido ingresó al CIS Termas con heridas y detalló que mientras estaba en la casa de su novia, se hizo presente la expareja de ella, quien tras proferir insultos lo atacó con un elemento cortante resultando herido.

Mientras el agresor se retiraba del lugar comenzó a arrojar elementos contundentes, recibiendo un impacto en el rostro que también necesitó puntos de sutura.

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Luego de recibir las primeras atenciones en el hospital termense, el herido fue derivado al hospital Regional de esta Capital, para la realización de estudios de mayor complejidad para determinar la gravedad de las lesiones recibidas en la zona costal derecha.

El fiscal Rafael Zanni dispuso una serie de medidas y también la aprehensión del denunciado.