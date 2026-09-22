Tenía 14 años, manejaba una camioneta y chocó con otro vehículo: murió él y otro adolescente de 18

Máximo Rivero estaba al volante de una Volkswagen Amarok, se cruzó de carril cuando transitaba por la ruta nacional 14, en la ciudad misionera de San Vicente y chocó contra otra camioneta.

Hoy 12:36

Un adolescente de 14 años, sin la edad necesaria para estar habilitado a manejar, falleció en Misiones luego de perder el control de la camioneta Amarok que conducía. Tras ello chocó contra un vehículo similar que estaba detenido, esperando para poder incorporarse a la ruta, y por la violenta colisión un joven de 18 también murió. En tanto, cinco personas, tres de ellas transeúntes, resultaron heridas con lesiones de distinta gravedad.

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Cerca de la medianoche de este domingo, y por motivos que ahora son materia de investigación, Máximo Rivero, que estaba al volante de una Volkswagen Amarok y que, según los medios locales, sería hijo de un empresario local, se cruzó de carril cuando transitaba por la ruta nacional 14 y justo en la intersección de esa vía con la calle Democracia, frente a una estación de servicio Shell —en la ciudad misionera de San Vicente— chocó contra otra camioneta que estaba detenida. En este vehículo viajaban José Rabe, de 27 años, y su acompañante Joaquín Yoel Lange, de 18.

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Debido al impacto, Lange falleció en el lugar, en tanto que Rivero murió poco después cuando recibía atención médica en el Hospital de San Vicente, informó el medio local Misiones Online. Junto al adolescente viajaba una joven de 16 años que fue internada con un traumatismo de cráneo y varias fracturas costales.

Hubo más víctimas. Al colisionar, ambos rodados se desplazaron unos metros por la banquina de la ruta y atropellaron a tres personas. Dos de las víctimas eran gendarmes del Escuadrón 49 San Vicente, que estaban de franco de servicio. Nicolás Gutiérrez, de 23 años, fue internado con fractura expuesta de tibia y peroné derecho, en tanto que su compañero Nahuel Ponte, de la misma edad, fue diagnosticado con un traumatismo leve de cráneo. El tercer herido, Kevin Ferreyra, resultó ser un joven de 22.

Respecto de los heridos, el conductor del rodado chocado permanecía internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo, al igual que uno de los peatones, que sufrió un traumatismo abierto de tórax, detalló Misiones Online. Por su parte, la adolescente de 16 que acompañaba al conductor de 14 sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales.

La División Criminalística de la Policía de Misiones estuvo trabajando en el lugar para intentar establecer cómo ocurrió el incidente vial y la velocidad a la que circulaba la camioneta que conducía el adolescente.

La despedida al joven de 18 años

“Era un excelente niño, trabajador, con toda una vida por delante. Fue un gran hijo, una gran personita. Es una gran tristeza, lo vi crecer trabajando, ayudando a su madre, y hoy veo cómo te arrebatan tu vida, quitando el derecho de que vivas y seas feliz”, dijo una mujer en redes sociales.

Una familiar también lamentó lo sucedido y expresó: “Mi querido Joaquín. Un ser tan hermoso, no te merecías esto”. “Chau, mi gordito. Por siempre en mi corazón, te amo”, escribió una amiga del joven.