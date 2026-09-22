Violento choque: manejaba ebrio, chocó y dejó a cuatro personas heridas

Mendoza. El conductor de una Nissan Frontier quedó detenido. Entre los heridos hay un chico de 13 años y una joven de 20 que tuvo que ser operada.

Hoy 12:46

Un conductor manejaba con 2,41 gramos de alcohol en sangre, casi cinco veces el límite permitido, cuando chocó contra otra camioneta en General Alvear, Mendoza.

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El accidente ocurrió este domingo cerca de las 17 en el cruce de la Ruta Nacional 188 y la avenida Sarmiento, uno de los accesos a la localidad de Bowen. Cuatro personas que viajaban en el otro vehículo resultaron heridas.

El choque fue entre una Nissan Frontier y una Volkswagen Amarok. De acuerdo con las imágenes que compartió el Gobierno de General Alvear, el conductor de la Frontier avanzó a gran velocidad por la avenida y se metió en la ruta de forma temeraria. En ese momento chocó contra la otra camioneta.

Después del accidente, el conductor de la Frontier fue sometido a un test de alcoholemia. El resultado fue de 2,41 gramos de alcohol en sangre, por lo que quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría 46ª.

El fuerte choque dejó cuatro heridos

Los cuatro ocupantes de la Amarok fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear. Allí recibieron atención por heridas de distinta gravedad. Entre ellos había un hombre de 54 años, una mujer de 48, una joven de 20 y un chico de 13.

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El conductor de la Amarok sufrió politraumatismos y una fractura estable de pelvis. La joven de 20 años también tuvo politraumatismos y una fractura en el fémur derecho, por lo que debió ser operada de urgencia. El chico de 13 presentó un hematoma en la región hipogástrica y politraumatismos.

La mujer de 48 años, en tanto, sufrió una fractura en la muñeca izquierda y lesiones leves. Los cuatro fueron llevados al centro de salud después del fuerte choque. La información difundida no indica cuál era el estado de salud de los heridos después de la atención médica inicial.

El video del accidente y el mensaje del municipio

El video difundido por el municipio también muestra la reacción de las personas que estaban en el lugar. Varios vecinos se acercaron para asistir a los ocupantes de las camionetas después de la colisión.

Desde la cuenta oficial de General Alvear compartieron las imágenes con un mensaje de concientización sobre la seguridad vial. “Un vehículo es una herramienta, pero un segundo de distracción o un error al volante pueden terminar desencadenando una verdadera tragedia”, señalaron.

El municipio también remarcó la importancia de manejar con precaución y respetar a las demás personas que circulan por la ruta.