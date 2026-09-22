Se encamina la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: los detalles del nuevo contrato

El entrenador tiene vínculo con la AFA hasta diciembre y, según trascendió, está cerca de acordar su continuidad. El nuevo contrato sería por dos años, con una opción de extenderlo por dos temporadas más.

Hoy 12:53

Lionel Scaloni está cerca de acordar su continuidad como entrenador de la Selección Argentina, luego de haber puesto en duda su futuro tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Según trascendió, las negociaciones con la AFA avanzaron y existe optimismo para alcanzar un acuerdo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El actual vínculo del entrenador vence a fines de diciembre. La propuesta que se encuentra sobre la mesa contempla un contrato inicial por dos años, hasta la Copa América 2028, con una opción de extenderlo por otras dos temporadas y llegar así hasta el Mundial 2030.

Después de la final perdida ante España, Scaloni había dejado abierta la posibilidad de no continuar. Sin embargo, en las últimas semanas el escenario comenzó a cambiar y desde la AFA confían en que el entrenador seguirá al frente del seleccionado.

Una convocatoria con señales de renovación

Mientras se define su futuro contractual, Scaloni ya comenzó a trabajar en la nueva etapa de la Selección. Para los próximos amistosos convocó a varios futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el plantel.

Entre ellos aparecen Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Matías Soulé, Valentín Gómez y Ezequiel Fernández, además de nuevas caras como Román Vega, Santiago Simón, Leonel Flores y Tobías Andrada. La AFA confirmó oficialmente algunas de estas incorporaciones a la convocatoria.

El seleccionado disputará una triple fecha de amistosos en Argentina: Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre en el Monumental. Este último encuentro marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección.

Scaloni y una nueva etapa

Desde su llegada al seleccionado en 2018, Scaloni condujo a Argentina a la conquista de cuatro títulos: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022. La AFA también destacó que el equipo alcanzó al menos las semifinales en cada una de las competencias disputadas durante su ciclo.

En caso de confirmarse su continuidad, habrá al menos un cambio en su cuerpo técnico: Walter Samuel dejará su lugar como ayudante de campo para iniciar su propio camino como entrenador.

Por ahora, la renovación de Scaloni todavía no fue oficializada, pero las negociaciones avanzan con la intención de darle continuidad al proyecto de la Selección Argentina.