Feroz accidente entre un auto y una moto en Av. Aguirre: el vehículo terminó sobre la vereda

El siniestro ocurrió en la esquina de calle Andes y Av. Aguirre. Intervino personal de la Comisaría Quinta y una ambulancia llegó al lugar. Hasta el momento no se informó oficialmente cuántas personas resultaron heridas.

Hoy 15:04

Un fuerte accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de calle Andes y avenida Aguirre, donde por causas que todavía son materia de investigación colisionaron un automóvil y una motocicleta.

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Tras el impacto, el automóvil terminó subido a la vereda del canal, en una escena que generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta, mientras que también se observó una ambulancia, por lo que se presume que al menos una unidad sanitaria fue convocada para asistir a las personas involucradas.

Por el momento, no fueron confirmados oficialmente los ocupantes de ambos vehículos ni la cantidad y gravedad de los posibles heridos.

Las circunstancias en las que se produjo el choque serán determinadas a partir de las pericias y las actuaciones realizadas por el personal policial que intervino en el lugar.