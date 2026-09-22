Destacan el potencial de Santiago del Estero para transformar sus recursos en experiencias turísticas: “Ahora es el momento”

La Magíster Patricia Álvarez habló en Radio Panorama sobre el conversatorio que encabezará en la UCSE, en el marco del Día Mundial del Turismo. Planteó que la provincia tiene cultura, gastronomía, religión y naturaleza para atraer visitantes, pero remarcó la necesidad de diseñar propuestas que los inviten a vivir experiencias.

Hoy 13:51

En la antesala del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre, la Magíster Patricia Álvarez dialogó con Radio Panorama, durante el ciclo Tiempo para Compartir, y brindó detalles sobre el conversatorio “Del Recurso a la Experiencia Turística”, que encabezará este martes a las 18 horas en el auditorio de la UCSE.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la entrevista, Álvarez planteó que Santiago del Estero cuenta con numerosos recursos vinculados a la cultura, la gastronomía, la religión, la música, la naturaleza y las tradiciones, pero señaló que el desafío está en convertirlos en propuestas turísticas concretas y consumibles.

“Lo que planteamos es cómo hacemos para transformar un recurso en una experiencia turística consumible”, expresó, al referirse al eje central del encuentro.

El conversatorio contará con la participación de Primitiva Zurita, fundadora del complejo turístico Sol, Sal y Luna, en Guanaco Sombriana, departamento Atamisqui, y de Manolo Herrera, heredero de la sachaguitarra atamisqueña.

Sobre este último caso, Álvarez destacó cómo un elemento cultural puede convertirse en un producto turístico con identidad propia. Según explicó, a partir de la sachaguitarra, instrumento ligado profundamente a la cultura santiagueña, se generó un movimiento de visitantes interesados en escucharla, conocer su historia y descubrir cómo surgió.

En ese sentido, sostuvo que el turismo actual ya no se limita a ser guiado por una persona que muestra un lugar, sino que apunta a que el visitante sea parte de la experiencia. “La nueva tendencia es ser partícipe, formar parte: queremos tocar, sentir, vivir emociones cuando nos cuentan una historia”, señaló.

Álvarez mencionó también al Patio del Indio Froilán como uno de los ejemplos más claros de transformación de un recurso cultural en una propuesta turística consolidada. Recordó que el espacio, además de mostrar el proceso de fabricación de bombos, se convirtió con el tiempo en un lugar de encuentro para músicos, visitantes y emprendedores.

“El Patio del Indio Froilán es el ejemplo perfecto entre la diferencia entre el recurso y el producto turístico”, afirmó. Y remarcó que en los últimos 20 años fue uno de los primeros productos turísticos instalados en Santiago.

La especialista explicó que, aunque muchas veces estas experiencias parecen espontáneas, detrás existe un proceso de organización y diseño. En el caso del patio, mencionó la presencia de un escenario, una grilla de artistas, espacios para sentarse, bailar, dialogar con los anfitriones y observar el proceso productivo.

“Aunque parezca espontáneo, es diseñado”, resumió.

Álvarez señaló que este modelo marcó una tendencia que luego comenzó a replicarse en distintos puntos de la provincia, con la aparición de múltiples patios folklóricos, artesanales y productivos, donde la música, la gastronomía y los emprendimientos locales funcionan como ejes de convocatoria.

De todos modos, advirtió que para transformar una idea en un producto turístico real es necesario atravesar un proceso de diseño, planificación e inversión.

“Vi muchos proyectos fracasar, sobre todo hoy con turistas del siglo XXI”, indicó. En ese sentido, sostuvo que siempre es necesario invertir, aunque no siempre se trate de grandes montos, y que muchas veces allí aparecen los temores o el desánimo de quienes quieren emprender.

La especialista consideró que Santiago del Estero atraviesa un momento oportuno para potenciar sus propuestas turísticas, especialmente por la llegada de visitantes vinculados a eventos deportivos, culturales y religiosos.

“Quienes tengan algo para contar o mostrar de Santiago, ahora es el momento”, remarcó. Y agregó que miles de turistas llegan cada año a la provincia, aunque muchas veces permanecen una o dos noches cuando podrían extender su estadía.

En otro tramo de la entrevista, Álvarez analizó el perfil del turista del siglo XXI. Dijo que, en un mundo hiperconectado, crece la búsqueda de contacto con la naturaleza, las costumbres ancestrales y las experiencias auténticas.

“El consumidor busca vivir una experiencia”, expresó, al marcar la diferencia entre el producto turístico tradicional y las nuevas demandas de los visitantes. Según explicó, hoy el turista busca propuestas que lo conecten con sus emociones, sus sentidos y con una historia transmitida por sus propios protagonistas.

También se refirió al potencial del turismo religioso, especialmente a partir de la figura de Mama Antula, primera santa argentina. En ese sentido, mencionó que actualmente hay visitantes interesados en recorrer la Catedral, el Museo de Arte Sacro, la Sábana Santa y el santuario de Villa Silípica.

Sin embargo, planteó que todavía queda camino por recorrer para ampliar esas experiencias y generar más servicios alrededor de esos circuitos. “Que no sea solo recorrer un templo, comprar un pan o empanadas y volver, cuando se puede conocer más”, sostuvo.

Finalmente, Álvarez destacó el trabajo de capacitación que se impulsa junto a la universidad para acompañar a emprendedores locales y fortalecer la oferta turística de la provincia.

“El turista busca vivir algo que lo lleve al autoconocimiento, que lo conecte con sus emociones y sus sentidos. Eso es una experiencia auténtica, donde el protagonista es quien transmite el legado y la historia”, concluyó.