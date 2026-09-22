Milei ya está en Estados Unidos y anticipó su mensaje en la ONU: Malvinas, IA y críticas al organismo

El Presidente arribó este martes a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes de llegar, cuestionó a Lula por su política fiscal y ratificó algunas de las principales ideas que llevará al organismo internacional.

Hoy 13:01

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Nueva York, donde arribó este martes para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita marcada por su posición sobre el rol del organismo, la inteligencia artificial y el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

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Milei llegó acompañado por el canciller Pablo Quirno y se instaló en Manhattan, donde permanecerá hasta el jueves. Su discurso ante la ONU está previsto para este miércoles y, según los lineamientos difundidos antes del viaje, volverá a cuestionar el papel que adoptó Naciones Unidas en los últimos años.

Uno de los ejes será precisamente qué debe y qué no debe hacer la ONU. El Presidente sostiene que el organismo debe recuperar su función como garante de la paz y cuestiona que haya avanzado hacia un papel que, desde su perspectiva, excede las funciones originales para intervenir sobre las decisiones de los Estados.

Otro de los puntos será la inteligencia artificial. Milei mantiene una postura contraria a una regulación que, según plantea, pueda frenar el desarrollo de esta tecnología. En una reciente columna publicada en el Financial Times, defendió que la IA pueda desarrollarse sin una regulación prematura y sostuvo que la Argentina busca ofrecer condiciones favorables para las empresas vinculadas con ese sector.

El reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas también estará presente en su exposición ante Naciones Unidas. El tema adquiere especial relevancia este año por el contexto de tensión diplomática con el Reino Unido y por las recientes declaraciones de Trump sobre la posibilidad de intervenir como mediador si Argentina y Gran Bretaña solicitaran su participación.

Antes de llegar a Nueva York, Milei también volvió a marcar diferencias con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. A través de sus redes sociales cuestionó la política fiscal de Brasil y rechazó que ese modelo pueda ser presentado como un ejemplo para la región.

“No cuenten conmigo para este disparate”, sostuvo Milei al referirse a las declaraciones de Lula, en un mensaje que volvió a exponer las diferencias entre ambos mandatarios.

Mientras Milei ya se encuentra en territorio estadounidense, Donald Trump también participa de la agenda de Naciones Unidas. Ambos podrían coincidir este martes en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, aunque el Gobierno argentino no tenía confirmada hasta las últimas horas una reunión bilateral formal entre los dos presidentes.

La primera jornada de Milei en Nueva York estará atravesada así por la actividad diplomática, mientras crece la expectativa por el mensaje que dará este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, donde volverá a plantear sus cuestionamientos al organismo y su visión sobre el rumbo que debería adoptar frente a los nuevos desafíos internacionales.