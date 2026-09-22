Ganó 200 millones de pesos con la Lotería Santiagueña pero aún no buscó el premio

El ganador sería un apostador que viene jugando el mismo número de cinco cifras desde hace diez años, todos los viernes y con el boleto completo.

Hoy 12:16

El dato fue confirmado por Roberto Figueroa, gerente comercial de la Caja Social, en comunicación con Radio Panorama. Según explicó, el billete ganador fue vendido en la Agencia N° 34, ubicada en calle 9 de Julio al 100, en pleno centro de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo llamativo de la historia es que el ganador sería un apostador que viene jugando el mismo número de cinco cifras desde hace diez años, todos los viernes y con el boleto completo.

El número ganador es el 14215, que finalmente le permitió acceder al premio mayor de 200 millones de pesos.

Figueroa confirmó además que el afortunado todavía no se presentó a cobrar y que dispone de 30 días para reclamar el premio. "Es probable que no sepa o se esté enterando ahora", señaló el gerente comercial durante la entrevista.

El antecedente más reciente de un premio de estas características se había registrado hace aproximadamente un mes y medio, cuando un apostador de Catamarca obtuvo 150 millones de pesos.

Premio también para la agencia

La suerte también alcanzó al responsable de la agencia que vendió el boleto ganador. De acuerdo con lo explicado por Figueroa, el agenciero recibe un premio de estímulo equivalente al 1% del monto ganado, por lo que la agencia del centro santiagueño también tendrá un reconocimiento económico por haber vendido el boleto millonario.

Por ahora, la expectativa está puesta en conocer quién es el apostador que durante una década mantuvo su fidelidad al mismo número y que, finalmente, convirtió esa perseverancia en 200 millones de pesos.