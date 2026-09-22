La Selección Argentina comenzó el post Mundial con una práctica marcada por la renovación

El equipo de Lionel Scaloni inició en Ezeiza la preparación para los tres amistosos de la próxima fecha FIFA.

Hoy 18:30

La Selección Argentina puso en marcha este martes su preparación para la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026, con un entrenamiento en el predio de Ezeiza que comenzó a las 10 y que estuvo marcado por la presencia de referentes y varios futbolistas jóvenes.

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El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó a trabajar de cara a los tres amistosos que disputará en los próximos días, en una etapa que tendrá como uno de sus grandes acontecimientos la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Entre los jugadores que participaron de la primera práctica estuvieron varios históricos, mientras que Enzo Fernández y Juan Foyth se incorporarán en las próximas horas.

También dijeron presente algunos de los futbolistas que forman parte de la nueva generación, como Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, del Real Betis, y Román Vega, del Zenit de San Petersburgo.

Tres jugadores trabajaron de manera diferenciada

De los 31 futbolistas presentes, 28 realizaron los trabajos en el campo de juego. Los tres restantes tuvieron una rutina diferenciada.

Nicolás Tagliafico realizó trabajos en el gimnasio, mientras que Thiago Almada y Tobías Andrada llevaron adelante tareas de fisioterapia.

El plantel continuará con los entrenamientos durante toda la semana. El domingo tendrá jornada libre y retomará las actividades el lunes 28.

El martes 29, un día antes del debut ante Bolivia, Scaloni brindará una conferencia de prensa y posteriormente dirigirá el último entrenamiento antes del partido.

Messi y otros referentes se sumarán más adelante

Lionel Messi fue convocado para esta triple fecha, aunque solamente participará del encuentro ante Benín, que marcará su despedida de la Selección Argentina.

También fueron citados exclusivamente para ese partido Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

La agenda de la Albiceleste contempla tres amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el 3 de octubre frente a Burkina Faso, y el 6 de octubre contra Benín, ambos en el Monumental.

El cronograma de la Selección

Martes 22: 10.00, entrenamiento cerrado.

10.00, entrenamiento cerrado. Miércoles 23: 10.00, entrenamiento cerrado.

10.00, entrenamiento cerrado. Jueves 24: 10.30, entrenamiento con los últimos 15 minutos abiertos a medios acreditados.

10.30, entrenamiento con los últimos 15 minutos abiertos a medios acreditados. Viernes 25: 10.00, entrenamiento cerrado.

10.00, entrenamiento cerrado. Sábado 26: 10.00, entrenamiento cerrado.

10.00, entrenamiento cerrado. Domingo 27: jornada libre.

jornada libre. Lunes 28: 16.00, entrenamiento con los primeros 30 minutos abiertos.

16.00, entrenamiento con los primeros 30 minutos abiertos. Martes 29: 14.15, conferencia de Scaloni y 15.30, entrenamiento.

Así, la Selección Argentina comenzó una nueva etapa después del Mundial, con una combinación de futbolistas experimentados y nombres jóvenes que empiezan a ganar espacio en el plantel.