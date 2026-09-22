"Humano vs Terminator": un influencer se enfrentó a un robot gigante en una pelea de MMA y el video se volvió viral

Frankie Lapenna protagonizó un insólito combate contra el Rekbot, una máquina humanoide de casi dos metros de altura inspirada en el famoso T-800 de la saga Terminator. El enfrentamiento generó sorpresa y miles de reacciones en redes sociales.

Hoy 18:46

Una escena que parece sacada de una película de ciencia ficción se volvió viral en las últimas horas. El influencer estadounidense Frankie Lapenna, que cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, aceptó un particular desafío: enfrentarse en una jaula de MMA contra un robot humanoide.

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El combate fue presentado como "Human vs Terminator" y tuvo como protagonista al Rekbot, desarrollado por Rek Robotics, una máquina de casi dos metros de altura cuya apariencia recuerda al icónico robot T-800 de la saga cinematográfica Terminator.

La pelea combinó elementos de las artes marciales mixtas con tecnología avanzada, poniendo frente a frente a un luchador humano y un robot diseñado para realizar movimientos similares a los de una persona.

La patada del robot que sorprendió a todos

Antes del inicio del combate, una persona le advirtió a Lapenna sobre el riesgo del enfrentamiento: "Me da miedo por ti". Y pocos minutos después, el robot demostró por qué había generado tanta expectativa.

El influencer logró conectar algunos golpes contra el Rekbot durante la pelea. Sin embargo, la máquina sorprendió por su capacidad de desplazamiento y ataque.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando el robot ejecutó una patada voladora que terminó derribando al estadounidense sobre la lona.

Tras el golpe, Lapenna quedó tendido y con dificultades para reincorporarse, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las redes reaccionaron al duelo entre humanos y máquinas

El enfrentamiento generó una ola de comentarios entre los usuarios, muchos de ellos sorprendidos por las capacidades mostradas por el robot dentro de la jaula.

"Los humanos estamos fritos", "esto es aterrador" y "¿de dónde sacó el valor esta persona?" fueron algunas de las reacciones que aparecieron tras la difusión del video.

Otros internautas compararon la escena con historias de ciencia ficción y señalaron que parecía una escena adelantada de una producción como Black Mirror.

Más allá del espectáculo, el combate volvió a abrir el debate sobre el avance de la robótica y hasta dónde pueden llegar los robots humanoides al incorporar movimientos y habilidades cada vez más similares a las de las personas.

Por ahora, en este particular duelo entre tecnología y humanidad, el Rekbot fue quien se llevó todas las miradas y Frankie Lapenna terminó protagonizando una de las peleas más comentadas de las redes.