Cortarán un tramo de calle Urquiza por obras en una estación elevadora de líquidos cloacales

Los trabajos comenzarán este miércoles 23 de septiembre en la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales N° 2, ubicada entre 24 de Septiembre e Independencia.

Hoy 19:06

Aguas de Santiago informó que desde este miércoles 23 de septiembre tiene previsto iniciar trabajos de reparación en la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales (EELC) N° 2, ubicada sobre calle Urquiza, entre 24 de Septiembre e Independencia, en pleno barrio Centro de la ciudad Capital. Las tareas tendrán un plazo estimado de ejecución de tres semanas, aunque el cronograma podría modificarse por cuestiones climáticas o técnicas.

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Según el documento presentado por la empresa, la intervención tiene como objetivo reparar la cañería de ingreso a la estación elevadora. Por las características de la obra será necesario trabajar con maquinaria vial dentro y fuera del predio, además de realizar excavaciones profundas, retirar escombros y excedentes y operar bombas para efectuar un bypass y deprimir las napas.

Ante la magnitud de las tareas, Aguas de Santiago solicitó la suspensión total del tránsito vehicular en un tramo de 15 metros de calle Urquiza, precisamente frente a la estación. No obstante, se prevé garantizar una circulación controlada para los residentes de la zona afectada.

Cómo serían los accesos durante los trabajos

La propuesta elevada por la empresa contempla dos ingresos controlados para los vecinos. Desde calle 24 de Septiembre podrán acceder quienes residan al oeste de la estación, mientras que por Independencia se permitirá el ingreso a quienes vivan hacia el sector este.

En tanto, en la zona de restricción total, correspondiente a los 15 metros ubicados frente al predio sobre calle Urquiza, únicamente estará permitida la circulación de peatones por la vereda norte.

Las obras también contemplan intervenciones en las esquinas de Urquiza e Independencia y de Urquiza y 24 de Septiembre, donde se realizarán aperturas de pavimento para instalar sistemas de bypass. Además, se colocará una cañería superficial de 110 milímetros por el cordón cuneta sur de Urquiza hasta la estación elevadora.

Desde la empresa señalaron que las restricciones son necesarias para poder desarrollar los trabajos de manera segura y mitigar el impacto de la obra sobre la circulación en uno de los sectores céntricos de la ciudad.