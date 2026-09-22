Mirtha Legrand sigue internada: qué se sabe sobre su estado de salud y cuándo podría recibir el alta

La conductora, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Su entorno aseguró que responde bien al tratamiento y que se encuentra de buen ánimo.

Hoy 19:49

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, donde recibe tratamiento y controles médicos por un cuadro respiratorio. Desde su entorno llevaron tranquilidad sobre su estado de salud y destacaron que la conductora se encuentra de buen ánimo.

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La actualización se conoció este martes, luego de un fin de semana en el que circularon distintas versiones sobre su estado. Desde el círculo cercano a la conductora aseguraron que la evolución es positiva y que responde al tratamiento indicado por los médicos.

En ese sentido, Adrián Pallares contó en Intrusos que Mirtha realiza sesiones de kinesiología dos veces al día, permanece sentada y mira televisión durante buena parte de la jornada. “Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión, está de buen humor”, relató.

El periodista también señaló que la evolución sorprendió a los familiares de la conductora y transmitió tranquilidad sobre su estado. “La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa”, expresó durante el programa.

Qué se sabe sobre el alta médica

Por el momento, Mirtha Legrand continúa internada y no existe una fecha confirmada para su salida del sanatorio. Según explicó Pallares, los médicos todavía esperan los resultados de estudios y cultivos antes de definir los próximos pasos.

“Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo, pero va todo muy bien”, señaló el periodista.

El último parte oficial del Sanatorio Mater Dei, difundido el lunes 21 de septiembre y firmado por su director médico, Enrique Echagüe, indicó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios.

El comunicado también informó que Mirtha recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y respeto recibidas durante la internación. El sanatorio anticipó que, de no producirse cambios, emitirá una nueva actualización este miércoles.

Una nueva internación después de recibir el alta

La actual internación comenzó el viernes 18 de septiembre, apenas cinco días después de que la conductora recibiera el alta de una internación anterior.

En aquella oportunidad, Mirtha Legrand había permanecido aproximadamente una semana en el Mater Dei por un cuadro respiratorio y luego continuó la recuperación en su domicilio. El 13 de septiembre, el sanatorio informó que había recibido el alta médica y que seguiría con los cuidados en su casa.

Sin embargo, el viernes volvió a ingresar al centro médico por un cuadro compatible con neumopatía, según informó oficialmente el Mater Dei. Allí quedó internada para completar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos.

Durante estos días, sus familiares más cercanos se mantuvieron pendientes de su evolución. Entre quienes se acercaron al sanatorio estuvieron Juana Viale, Nacho Viale y Ámbar de Benedictis.

Mientras continúa su recuperación, el entorno de Mirtha Legrand busca transmitir tranquilidad y destaca su buen ánimo. Ahora, la atención está puesta en los resultados de los estudios y en el próximo parte médico, previsto para este miércoles, que permitirá conocer si la evolución se mantiene favorable y cuáles serán los próximos pasos para definir su alta.