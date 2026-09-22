Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su primer año en la Fórmula 1: “Perdía plata”

El piloto argentino recordó sus primeros meses en la categoría y contó los detalles financieros de su ascenso en el equipo Williams.

Hoy 20:11

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en 2024 significó un salto enorme en su carrera deportiva, pero también implicó una importante inversión económica. El piloto argentino recordó sus primeros meses en la categoría y reveló cuánto cobraba durante su paso por Williams.

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Durante una entrevista con el conductor español David Broncano, Colapinto contó que recibía 10 mil euros por cada carrera disputada, aunque aseguró que esa suma no alcanzaba para cubrir todos los gastos que tenía.

“El primer año, literalmente, perdía plata para correr”, contó el piloto argentino.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 para reemplazar a Logan Sargeant y debutó en el Gran Premio de Italia, en Monza. En total, disputó las últimas nueve carreras de la temporada 2024.

Según explicó, además del sueldo debía afrontar gastos relacionados con los viajes propios y de su entorno.

“Me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis managers y perdía plata. Estaba en negativo después de correr en Fórmula 1”, relató.

De esta manera, durante sus nueve participaciones recibió un total de 90 mil euros, aunque aseguró que el resultado final no representó una ganancia.

“Fue una inversión correr en Fórmula 1”, resumió.

El recuerdo de sus accidentes en Williams

Durante la entrevista, Colapinto también recordó con humor algunos de los accidentes que protagonizó durante su primera temporada.

“Como lo rompí un par de veces, capaz que les salí caro a Williams”, comentó entre risas.

El argentino también habló del denominado “campeonato de destructores”, una clasificación informal que realizan los fanáticos de la Fórmula 1 para calcular los costos derivados de los accidentes de los pilotos y las escuderías.

“Ahora creo que estaré en el top 15, pero bastante bien, mejoré. En mi primer año en Williams me pagaban poco y tuve que hacer un poco de fuerza ahí para hacerles gastar un poco más al equipo”, bromeó.

Y completó: “Corrí nueve carreras y terminé top 3, creo, hice podio. Ahora ya no destruyo más”.

Cómo le fue a Colapinto en sus primeras nueve carreras

El piloto argentino tuvo tres resultados dentro del top 10 durante su primera temporada en la Fórmula 1:

Gran Premio de Italia: 12.º

12.º Gran Premio de Azerbaiyán: 8.º

8.º Gran Premio de Singapur: 11.º

11.º Gran Premio de Estados Unidos: 10.º

10.º Gran Premio de México: 12.º

12.º Gran Premio de Brasil: abandono

abandono Gran Premio de Las Vegas: 14.º

14.º Gran Premio de Qatar: abandono

abandono Gran Premio de Abu Dhabi: abandono

A pesar de los abandonos y las dificultades propias de su llegada a la categoría, Colapinto consiguió sumar puntos y consolidarse como piloto de Fórmula 1.