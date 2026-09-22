Argentina y Estados Unidos avanzarán con un acuerdo de inversiones que contempla USD 6.000 millones para un proyecto de gas

El convenio será anunciado este miércoles en Nueva York y tendrá como primer eje el proyecto Argentina LNG, que busca desarrollar la exportación de gas natural licuado a partir de Vaca Muerta.

Hoy 20:59

Argentina y Estados Unidos prevén anunciar este miércoles un acuerdo bilateral de inversiones destinado a obras de infraestructura vinculadas con energía, minerales críticos y cadenas de suministro. El entendimiento tendrá como uno de sus primeros objetivos movilizar alrededor de USD 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG.

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La presentación estará encabezada por el canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano Chris Landau, durante un foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura que se realizará en el Consulado argentino en Nueva York.

Según la información publicada por Infobae, el esquema de financiamiento previsto para Argentina LNG contaría con respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y la participación de inversores privados.

El foco inicial estará puesto en Argentina LNG

El proyecto Argentina LNG está integrado por YPF, la petrolera italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos, y apunta a desarrollar a gran escala los recursos de Vaca Muerta para producir y exportar gas natural licuado.

La iniciativa solicitó en agosto su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto proyectado de USD 51.000 millones, según información oficial del propio proyecto.

El plan contempla una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL, mediante dos unidades flotantes de licuefacción de seis millones de toneladas cada una, además del desarrollo de infraestructura para producción, procesamiento, transporte y exportación.

Una agenda vinculada con energía e infraestructura

El acuerdo que se anunciará en Nueva York no se limitaría al sector gasífero. De acuerdo con la información adelantada, el objetivo es facilitar inversiones para infraestructura que permita sostener exportaciones de energía, minerales críticos y otras materias primas.

Del encuentro también está previsto que participen autoridades del Exim Bank, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y representantes diplomáticos de ambos países.

El anuncio se producirá un día después de la participación de Javier Milei y Donald Trump en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas realizada en Naciones Unidas, donde ambos mandatarios expusieron sobre seguridad regional, recursos estratégicos y cadenas de suministro.

La firma formal del entendimiento entre Quirno y Landau está prevista para este miércoles 23 de septiembre en Nueva York, cuando se conocerán mayores precisiones sobre los mecanismos de financiamiento y las obras alcanzadas por el acuerdo.