La millonaria donación de Shakira para construir un colegio que recibe a más de mil chicos por año

A través de su Fundación Pies Descalzos, la cantante colombiana aportó US$3,68 millones para la construcción de una institución educativa en Cartagena con capacidad para 1.700 estudiantes.

Hoy 21:13

Shakira volvió a quedar en el centro de la atención por una de sus iniciativas solidarias en Colombia. La artista destinó US$3,68 millones para la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé, ubicada en Cartagena, a través de su Fundación Pies Descalzos.

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La obra, inaugurada en febrero de 2014, demandó una inversión total cercana a los US$8 millones. De acuerdo con datos de la fundación, el aporte realizado por la cantante representó aproximadamente el 46% del presupuesto, mientras que el resto fue financiado por distintos aliados de los sectores público y privado.

Un colegio con capacidad para 1.700 alumnos

El establecimiento fue construido sobre un terreno de 7.780 metros cuadrados en el barrio La María y fue diseñado para recibir hasta 1.700 estudiantes de diferentes edades.

El complejo cuenta con 55 espacios funcionales y brinda servicios educativos desde primera infancia hasta nivel primario y secundario. Además, dispone de aulas especializadas, biblioteca, comedor, instalaciones deportivas y un centro destinado a actividades de la comunidad.

La iniciativa fue pensada no solo como una institución educativa, sino también como un espacio de acompañamiento para las familias de la zona.

La obra también generó cientos de puestos de trabajo

Durante su construcción, el proyecto generó entre 350 y 400 empleos directos. Según la Fundación Pies Descalzos, aproximadamente el 60% de los trabajadores contratados eran habitantes de barrios cercanos, lo que también produjo un impacto laboral en la comunidad.

Más de una década después de su inauguración, el colegio continúa en funcionamiento y recibe cada año a más de mil niños y niñas.

En 2024, la fundación celebró los diez años de la sede Lomas del Peyé y ratificó su intención de continuar trabajando en la zona para ampliar las oportunidades educativas y mejorar la calidad del aprendizaje.

El proyecto forma parte del trabajo que Shakira desarrolla desde hace años a través de su fundación en distintas regiones de Colombia, con iniciativas enfocadas especialmente en educación y acompañamiento social de niños y familias.