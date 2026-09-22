A un año de su grave accidente, Brunenger compartió un doloroso mensaje: “Mi vida cambió por completo”

El streamer recordó el vuelco que sufrió en la Panamericana el 22 de septiembre de 2025, fecha que coincide con su cumpleaños. Tras casi dos meses internado, múltiples cirugías y una extensa recuperación, contó cómo atravesó el último año.

Hoy 21:22

A un año del grave accidente automovilístico que sufrió en la Autopista Panamericana, el streamer Brunenger, cuyo nombre real es Bruno Kruszyn, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales y habló del impacto que aquel episodio tuvo en su vida.

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La fecha tiene además un significado particular para el creador de contenido porque coincide con su cumpleaños. Sin embargo, desde el siniestro, aseguró que dejó de vivirla de la misma manera.

“Hoy es mi cumpleaños, pero ya no es un día lindo ni feliz para mí”, expresó Brunenger en una publicación dirigida a sus más de 700 mil seguidores.

En el mismo mensaje, contó que el aniversario del accidente termina opacando la celebración y reconoció que atravesó un año especialmente difícil. “Después de ese día toda mi vida se arruinó y fue de mal en peor”, escribió.

El accidente que cambió su vida

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2025, horas después de su festejo de cumpleaños. La Jeep Grand Cherokee SRT en la que viajaba volcó sobre la Autopista Panamericana, a la altura de calle Paraná y en dirección norte. El siniestro dejó al menos dos personas heridas.

Brunenger fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad. Durante el vuelco, su hombro derecho impactó contra el asfalto después de que se desprendiera parte del techo de vidrio del vehículo.

A partir de allí comenzó una recuperación que incluyó varias cirugías reconstructivas, injertos de piel y una internación que se extendió durante casi dos meses.

También recibió 16 puntos en la cabeza, debieron reconstruirle parte de la mano izquierda por las heridas ocasionadas por los vidrios y atravesó una infección intrahospitalaria.

Incluso después de recibir el alta tuvo que volver a ser internado luego de que los médicos detectaran un trombo en uno de sus brazos, situación que lo llevó nuevamente a terapia intensiva.

“Decidí pelear”

Pese al difícil balance que hizo del último año, Brunenger también dejó un mensaje sobre su intención de seguir adelante.

“Decidí pelear y tratar de crear un motivo para festejar”, expresó, y agradeció a quienes continuaron acompañándolo durante todo el proceso, incluso en los momentos en los que reconoció no haber tenido “la motivación de siempre ni la alegría”.

El streamer había reaparecido públicamente en noviembre de 2025, luego de recibir el alta, durante una transmisión junto a Coscu y Oscu. Allí mostró algunas de las secuelas físicas que le dejó el accidente y resumió aquel proceso con una contundente frase: “Me reconstruyeron. Volví a nacer”.

Ahora, un año después, Brunenger volvió a recordar aquella noche y expuso cómo el accidente modificó no solo su salud, sino también la manera en la que vive una fecha que hasta entonces estaba asociada exclusivamente a su cumpleaños.