El furioso descargo de Mauro Icardi tras la inhabilitación de su licencia: “Dejen de mentirle a la gente”

El futbolista cuestionó la medida adoptada por el Gobierno bonaerense y aseguró que cuenta con una licencia italiana vigente hasta 2029. La decisión se conoció luego de la difusión de un video junto a Eugenia “La China” Suárez.

Hoy 21:17

Mauro Icardi salió al cruce del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires luego de que el organismo dispusiera su inhabilitación preventiva para conducir. El futbolista cuestionó la medida y aseguró que posee una licencia italiana vigente hasta 2029.

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La decisión de las autoridades bonaerenses se conoció después de la difusión de un video publicado por Eugenia “La China” Suárez, en el que se observa a la actriz dentro de un vehículo mientras Icardi se encontraba al volante. En las imágenes, Suárez aparece sin el cinturón de seguridad y con parte de su cuerpo fuera de la ventanilla mientras el automóvil continúa en movimiento.

A partir de la repercusión del video, el Ministerio de Transporte bonaerense informó que verificó la documentación del futbolista y constató que tenía vencida su licencia de conducir argentina.

Desde el organismo señalaron que, ante esa situación, se dispuso la inhabilitación preventiva de Icardi. Además, indicaron que antes de obtener una nueva licencia deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir.

“Por eso, dispusimos su inhabilitación preventiva. Antes de obtener una nueva licencia, deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir. La seguridad vial no admite excepciones”, expresaron desde el Ministerio.

La respuesta de Mauro Icardi

Tras conocerse la medida, Icardi respondió a la publicación del organismo en X y cuestionó que la decisión pudiera alcanzar a la licencia italiana que, según afirmó, tiene vigente hasta 2029.

“Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, comenzó escribiendo el delantero.

Luego, el futbolista apuntó directamente contra el Ministerio de Transporte y cuestionó la difusión de la medida.

“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, sostuvo.

En el mismo mensaje, Icardi reclamó que las autoridades se ocupen de otros aspectos vinculados con la circulación y cuestionó el estado de las calles.

“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas”, expresó.

Finalmente, el futbolista sostuvo que la licencia argentina debe entregarse al realizar el trámite correspondiente para obtener la documentación europea y volvió a cuestionar el alcance de la medida.

“Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, concluyó.

El video que desencadenó la polémica

La situación comenzó con la publicación de un video de La China Suárez, quien compartió imágenes desde el vehículo mientras viajaba junto a Icardi. En la grabación se observa a la actriz sacar parte de su cuerpo por la ventanilla y viajar sin el cinturón de seguridad.

La difusión de las imágenes generó cuestionamientos en redes sociales y derivó en la intervención del organismo bonaerense, que informó que había constatado el vencimiento de la licencia argentina de Icardi.

Mientras el Ministerio sostiene la inhabilitación preventiva comunicada oficialmente, el futbolista cuestiona el alcance de la medida y asegura que dispone de una licencia italiana vigente hasta 2029. El caso quedó así planteado entre la decisión administrativa de las autoridades bonaerenses y los argumentos expuestos públicamente por Icardi.