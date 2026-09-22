Arrancó la 12ª edición del torneo "Andrés Romero" Invitational en el Termas Hondo Golf Club

La tradicional competencia comenzó con el Pro-Am y reúne a más de 70 jugadores que participarán hasta el viernes 25 de septiembre en el Termas de Río Hondo Golf Club.

Hoy 22:04

Con la tradicional competencia Pro-Am, se puso en marcha este martes la 12ª edición del “Andrés Romero” Invitational, que se desarrollará hasta el viernes 25 de septiembre en el Termas de Río Hondo Golf Club con la presencia de más de 70 jugadores.

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La jornada inaugural consistió en salidas simultáneas de jugadores profesionales y aficionados, socios, sponsors e invitados especiales, que culminó con la entrega de premios.

El primer puesto fue para el equipo integrado por Miguel Guzmán, Ramón Domingo, Gianfranco Della Loggia, Eduardo Ibáñez y Diego Brito. El segundo lugar quedó en manos del conjunto conformado por Andrés Romero, Guillermo Montes, Franco Ramón, Javier Sundblad y Gustavo Juan Ramón.

Estuvieron presentes en la ceremonia de premiación el director ejecutivo del Termas de Río Hondo Golf Club, Manuel Pereyra; el director deportivo, Iván Olmedo; el director ejecutivo del Tour de Golfistas de Argentina, Marcelo Soria; y el organizador del evento, Andrés Romero.

En este marco, Pereyra dio la bienvenida a los golfistas que llegaron desde distintos puntos del país, les deseó el mayor de los éxitos en el torneo y les transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora.

A su turno, Soria agradeció al equipo del Termas de Río Hondo Golf Club y a las autoridades por el recibimiento, destacó la trascendencia del evento que promete alto nivel competitivo y una gran convocatoria de referentes de esta disciplina.

Finalmente, Romero celebró la posibilidad de desarrollar una vez más el torneo en el campo de Las Termas, destacó los fines solidarios del evento y sostuvo: “Cada esfuerzo vale la pena porque es muy importante apoyar y ayudar a quienes lo necesitan”.

Cabe destacar que del prestigioso certamen participa el golfista Miguel “Tati” Carballo, quien integró el equipo argentino que obtuvo una medalla en el reciente Torneo Sudamericano, y que puso en valor la importancia de competir en equipo.

La agenda continuará este miércoles y jueves con la primera y segunda vuelta bajo las modalidades de Medal Play para profesionales y Four Ball en conjunto con los pros, instancia en la cual se definirá el corte clasificatorio. Para cerrar, el viernes se disputará la tercera y última vuelta que consagrará al gran campeón del torneo con la ceremonia oficial de premiación.