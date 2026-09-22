Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su relación con La Joaqui: “Obviamente que duele”

Luck Ra rompió el silencio sobre la relación entre La Joaqui y Tiago PZK y contó cómo vivió que su expareja comenzara un romance con quien, según aseguró, había sido uno de sus amigos más cercanos.

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Durante una entrevista con Sálvese Quien Pueda, por América, el cordobés reconoció que la situación le generó dolor y recordó el vínculo que mantenía con Tiago antes del distanciamiento.

“Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, relató Luck Ra al describir la amistad que los unía.

Qué dijo Luck Ra sobre Tiago PZK

Uno de los momentos más fuertes llegó cuando le preguntaron si consideraba una traición que Tiago iniciara una relación con La Joaqui.

Tras dudar algunos segundos, respondió: “No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí”. Luego reconoció: “Obviamente que duele”.

El cantante también contó que, una vez terminada su relación con La Joaqui, Tiago fue quien la buscó al aeropuerto cuando regresó de España. Sin embargo, dejó en claro que su expareja es libre de continuar con su vida sentimental.

Negó haber dado su aprobación a la pareja

Durante la charla también le mencionaron una versión que indicaba que La Joaqui y Tiago PZK le habrían comunicado que estaban comenzando una relación y que él habría aceptado la situación.

Luck Ra lo negó de manera tajante: “Eso no ocurrió. No”, aseguró. Además, afirmó que desde entonces no volvió a tener diálogo con Tiago.

Pese al conflicto, el artista cerró sus declaraciones deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. “Espero, de todo corazón, que por lo menos sean felices”, expresó, al tiempo que señaló que había decidido terminar su relación con La Joaqui porque ambos ya no estaban siendo felices.

Las declaraciones suman un nuevo capítulo a una historia que viene generando repercusión en las últimas semanas, luego de que La Joaqui y Tiago PZK hicieran público su vínculo y quedara expuesto el fuerte distanciamiento entre los dos cantantes.