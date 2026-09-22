AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará los cuartos de la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina dio a conocer este martes el fallo ratificando al Xeneize en la siguiente fase, donde chocará con Racing el próximo domingo en Rosario.

Hoy 20:07

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este martes el reclamo presentado por Vélez tras el partido de octavos de final de la Copa Argentina ante Boca y determinó que el Xeneize continuará en la competencia.

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La resolución fue unánime: el organismo rechazó el pedido del conjunto de Liniers y sancionó económicamente a Boca por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla oficial, uno más de los permitidos.

El Tribunal consideró que se trató de una infracción reglamentaria vinculada con la confección, presentación y suscripción de la planilla, pero entendió que la situación no configuró una alineación indebida que justificara quitarle el partido a Boca.

Qué pasó con los seis extranjeros de Boca

Para el encuentro ante Vélez, Boca incluyó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

Los primeros tres fueron titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el partido. Romero, en tanto, permaneció en el banco de suplentes y no tuvo minutos.

Ese punto fue determinante para el análisis del Tribunal, ya que consideró que existió un error administrativo e involuntario, pero que la presencia del sexto extranjero en la planilla no generó una ventaja deportiva concreta.

El antecedente que fue tenido en cuenta

Para resolver el caso, también se tuvo en cuenta un antecedente reciente del fútbol femenino.

Lanús había reclamado los puntos de su partido ante Belgrano porque el conjunto cordobés había realizado seis cambios, uno más de los permitidos. El Tribunal reconoció la infracción, pero descartó que se tratara de una alineación indebida y mantuvo el resultado de 3-1.

En aquella oportunidad, Belgrano recibió una multa económica equivalente a 200 entradas.

La misma lógica fue aplicada ahora en el caso Boca-Vélez: la existencia de una infracción reglamentaria no implicó automáticamente una modificación del resultado deportivo.

Boca jugará ante Racing

De esta manera, el Tribunal de Disciplina rechazó el reclamo de Vélez, que pretendía avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina, y confirmó la continuidad de Boca en el certamen.

El Xeneize enfrentará a Racing en los cuartos de final, mientras que el expediente por la inclusión de los seis extranjeros quedó cerrado con una sanción económica y sin modificaciones sobre lo ocurrido dentro de la cancha.