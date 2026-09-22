Según el INDEC, los salarios registrados subieron por encima de la inflación en julio por segundo mes consecutivo

Los ingresos formales aumentaron 2,5% durante julio, frente a una inflación del 2,1%. Sin embargo, los trabajadores privados registrados todavía muestran una pérdida frente a los precios tanto en el acumulado del año como en la comparación interanual.

Hoy 20:43

Los salarios registrados aumentaron 2,5% durante julio de 2026 y volvieron a ubicarse por encima de la inflación mensual, que fue del 2,1%, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el Indec. De esta manera, los ingresos formales consiguieron superar la evolución de los precios por segundo mes consecutivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trató, además, de la tercera vez en lo que va del año que los salarios registrados crecieron más que el Índice de Precios al Consumidor. Anteriormente había ocurrido en abril, cuando los ingresos avanzaron 3,5% frente a una inflación del 2,6%, y en junio, con una mejora salarial del 2,4% frente a un IPC del 1,9%.

Qué pasó con los salarios privados

En el caso de los trabajadores del sector privado registrado, los sueldos aumentaron 2,3% en julio, también por encima de la inflación del mes.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se amplía el período de comparación. Entre enero y julio, los salarios privados formales acumularon una suba del 17%, mientras que los precios aumentaron 19,3% en ese mismo lapso.

La diferencia también se mantiene en términos interanuales. Entre julio de 2025 y julio de este año, los salarios privados registrados avanzaron 29,7%, frente a una inflación anual del 33,8%. Es decir, quedaron 4,1 puntos porcentuales por debajo del aumento de precios.

Los salarios públicos crecieron 3%

Por su parte, los ingresos de los trabajadores del sector público aumentaron 3% mensual en julio, superando en 0,9 puntos porcentuales al IPC.

En los primeros siete meses del año, los salarios públicos acumularon una mejora del 21,1%, por encima del 19,3% registrado por la inflación durante ese período. Sin embargo, en la comparación interanual todavía permanecen por debajo: crecieron 31% frente a un IPC del 33,8%.

Dentro del empleo estatal también hubo diferencias. Los trabajadores dependientes del Estado nacional tuvieron en julio una suba promedio del 3,9%, mientras que los empleados públicos provinciales registraron un incremento del 3,2%.

En el caso de los estatales provinciales, la mejora acumulada entre enero y julio llegó al 20%, lo que los ubicó 0,7 puntos porcentuales por encima de la inflación del período. En términos interanuales, en cambio, sus salarios subieron 30,4%, todavía por debajo del 33,8% registrado por los precios.

Así, los datos de julio muestran una recuperación mensual de los salarios formales frente a la inflación, aunque la evolución acumulada e interanual continúa siendo dispar según se trate de trabajadores privados, estatales nacionales o provinciales.