Denisse González reveló que recibe amenazas desde hace tres años de una fanática de Bautista Mascia

La ex Gran Hermano contó que una mujer la contacta a diario por mail y redes sociales para exigirle que termine su relación. En los últimos días, uno de los mensajes escaló a una amenaza que la alarmó: “¿Cuándo te vas a morir?”.

Hoy 19:54

Denisse González hizo pública una situación de acoso que, según relató, atraviesa desde hace aproximadamente tres años por parte de una fanática de su pareja, Bautista Mascia. La influencer aseguró que recibe mensajes de manera diaria a través de correos electrónicos y distintas cuentas de Instagram.

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La ex participante de Gran Hermano habló del tema durante su visita al programa La Mañana con Moria, donde contó que la situación comenzó después de su paso por el reality y que, con el tiempo, los mensajes fueron aumentando de tono.

“Hace tres años que a mí me mandan mails todos los días diciéndome que me separe de mi pareja”, relató González, quien señaló que la persona estaría obsesionada con Mascia y que utiliza diferentes vías para intentar comunicarse con ella.

El mensaje que encendió las alarmas

Según contó Denisse, recientemente recibió uno de los mensajes más graves desde que comenzó el hostigamiento. “¿Cuándo te vas a morir?”, le escribió la mujer, de acuerdo con el testimonio de la influencer.

González sostuvo además que los mensajes vinculados con la muerte se incrementaron después de que se conocieran públicamente los problemas de salud que atravesó en las últimas semanas.

La joven explicó que la persona logró conseguir incluso direcciones de correo electrónico que utiliza con fines laborales y que también crea distintas cuentas en Instagram para seguir contactándola.

Pese a la continuidad de los mensajes, aseguró que hasta el momento no realizó una denuncia judicial. Según explicó, nunca tuvo contacto presencial con la mujer, aunque algunos seguidores le habrían enviado fotografías y datos sobre su identidad.

“Nunca le vi la cara. Me han mandado fotos de ella, me han dicho su nombre y su apellido, pero la realidad es que nunca me animé a denunciar”, manifestó.

El delicado momento de salud de Denisse

La revelación se produjo en medio de un momento sensible para la ex Gran Hermano, quien recientemente contó que fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática y que debió ser internada en dos oportunidades debido a una importante disminución en el nivel de plaquetas.

González contó que llegó a registrar 1.000 plaquetas, una situación que, según explicó en televisión, la exponía al riesgo de sufrir hemorragias. Actualmente aseguró que se encuentra estable, aunque reconoció el impacto emocional que significó atravesar el diagnóstico.

Mientras continúa recuperándose, Denisse decidió contar públicamente el hostigamiento que asegura recibir desde hace años y que, de acuerdo con su relato, pasó de mensajes para que se separe de Mascia a expresiones directamente relacionadas con su muerte.