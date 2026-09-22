La santiagueña Nélida Peñaflor ganó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

La atleta friense tuvo una destacada actuación en la prueba de fondo y se mantuvo al frente de la competencia hasta la penúltima de las 25 vueltas.

Hoy 20:05

La atleta santiagueña Nélida Peñaflor consiguió este martes una importante medalla de bronce para la Argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, luego de protagonizar una destacada actuación en la competencia de fondo.

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La representante de Frías fue protagonista desde el comienzo de la prueba y se mantuvo en los primeros puestos durante gran parte de la competencia.

Peñaflor llegó a liderar la carrera y permaneció al frente hasta la penúltima de las 25 vueltas previstas, cuando comenzó a definirse el podio.

En el tramo decisivo, la ecuatoriana Mary Granja logró tomar la delantera y finalmente se quedó con la medalla de oro.

La peruana Rojas completó el podio con la medalla de plata, mientras que Peñaflor sostuvo su posición y aseguró el tercer lugar para la Argentina.

De esta manera, la atleta friense sumó una nueva medalla para la delegación nacional y volvió a poner a Santiago del Estero en lo más alto del deporte internacional.