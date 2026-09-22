A 37 años del misterio que conmocionó a La Banda: la historia de la “mujer de blanco”

Este 22 de septiembre se cumplen 37 años de la misa que marcó el cierre público del caso. En Radio Panorama, la parapsicóloga Myriam “Jenny” Arias recordó cómo fue la investigación y qué conclusiones quedaron abiertas.

Hoy 19:52

Este 22 de septiembre se cumplen 37 años de una de las historias más recordadas y enigmáticas de La Banda: el episodio conocido como el de la “mujer de blanco”, una presunta aparición que durante septiembre de 1989 provocó temor entre alumnos de una escuela y alcanzó una amplia repercusión.

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A propósito del aniversario, la licenciada Myriam “Jenny” Arias, parapsicóloga que participó de las investigaciones realizadas en aquel momento, visitó Radio Panorama y recordó cómo se desarrollaron aquellos días, qué tareas llevó adelante el equipo y cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron desde su perspectiva.

Según relató Arias, los primeros episodios comenzaron el 7 de septiembre, mientras que el 22 de ese mismo mes se realizó una misa que marcó públicamente el final de aquella etapa. La ceremonia fue convocada por el padre Pierre y tuvo lugar en el polideportivo, en la cancha de la propia escuela.

Una investigación que llegó hasta la Justicia

La parapsicóloga recordó que la repercusión que adquirió el caso terminó derivando también en la intervención del entonces juez Mioti, quien autorizó que se avanzara con una investigación.

De acuerdo con su testimonio, fue convocado Néstor de Jesús Salvatierra, profesor de parapsicología y responsable de un centro dedicado a esos estudios, quien conformó un grupo reducido para ingresar al establecimiento y analizar lo que estaba ocurriendo.

“Nosotros investigamos el caso. Esa es la función. Nosotros investigamos”, remarcó Arias al recordar cuál había sido el objetivo del equipo.

Las tareas, según explicó, se realizaron principalmente durante la noche, con ingresos que comenzaban alrededor de las 21 y podían extenderse hasta pasada la medianoche. Los investigadores recorrían el establecimiento acompañados por personal vinculado a la escuela, aunque Arias señaló que el trabajo dentro del edificio quedaba fundamentalmente en manos del equipo.

La especialista afirmó que durante esas jornadas vivieron situaciones que ellos interpretaron como fenómenos paranormales. Sin embargo, también aclaró que, desde su mirada, nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre todo lo sucedido.

“Si digo que se ha llegado a una conclusión total, no es real”, sostuvo. Y agregó que, pese a los testimonios y la documentación obtenida, quedaron interrogantes abiertos alrededor del episodio.

Los chicos, protagonistas de los relatos

Uno de los aspectos que más impactó en aquel momento fue que los principales testimonios provenían de niños que concurrían al establecimiento.

Arias recordó que algunos alumnos llegaron a manifestar temor de regresar a clases y sostuvo que los chicos fueron evaluados durante el proceso. Según su relato, hubo estudiantes que incluso dejaron de concurrir al establecimiento debido al miedo que les provocaban las situaciones que decían experimentar.

La parapsicóloga explicó además que gran parte de los relatos se concentraban en el sector de los baños de la escuela, un punto al que el equipo prestó especial atención durante las recorridas. Desde su interpretación profesional, asociaron ese lugar con lo que denominaban una concentración de “energía residual”.

De todos modos, Arias diferenció las percepciones atribuidas a los niños de las de los adultos que estaban en el establecimiento: según recordó, los alumnos eran quienes aseguraban ver la figura, mientras que algunos mayores manifestaron haber experimentado sensaciones, pero sin observarla directamente.

El testimonio de Andrés López y un registro que fue entregado

De aquella investigación también participó, siendo muy joven, Andrés López, actualmente reconocido por su trayectoria vinculada al ámbito audiovisual en Santiago del Estero.

López se sumó a la entrevista de Radio Panorama y explicó que su incorporación se produjo porque el equipo necesitaba equipamiento tecnológico para documentar las tareas. “Mi participación fue casi casualidad”, recordó.

Según su testimonio, durante una de las experiencias obtuvieron una grabación que posteriormente fue analizada por el grupo y entregada como parte de la documentación de la investigación.

López recordó que en ese audio interpretaban que podía escucharse un llanto y un nombre. Aclaró además que el material original ya no está en su poder, debido a que fue entregado en aquel momento.

“No descubrimos totalmente de qué se trataba”

Al recordar las conclusiones de aquella experiencia, Arias fue enfática en señalar que el equipo no consideró que hubiese alcanzado una explicación completa.

“No descubrimos totalmente de qué se trataba”, aseguró. Según su relato, la tarea consistió en reunir testimonios, documentación y observaciones y presentar el resultado de ese trabajo.

Desde la interpretación del grupo del que formó parte, Arias sostuvo que los testimonios iniciales de los alumnos no habían sido una invención deliberada, aunque señaló que posteriormente el temor extendido pudo haber adquirido características colectivas.

“Nuestro trabajo era hasta ahí: investigar y decir de qué se trataba”, resumió la especialista.

La misa que marcó un cierre

Con la conmoción instalada y el caso convertido en tema de conversación mucho más allá de La Banda, se resolvió realizar una misa encabezada por el padre Pierre, con participación de la comunidad.

Arias recordó que para entonces el temor había provocado distintas situaciones entre los alumnos y sus familias, por lo que se buscó poner un punto de cierre a aquella etapa. La ceremonia se concretó el 22 de septiembre de 1989.

Treinta y siete años después, la parapsicóloga aseguró que aquel episodio continúa muy presente en su memoria.

“Aunque no quiera, lo tengo siempre en la memoria”, expresó al recordar una investigación que, por su repercusión y por los interrogantes que dejó abiertos, sigue formando parte de las historias más comentadas de La Banda.