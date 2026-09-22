Murió un hombre que había asesinado a patadas a su hijastra de 3 años

Se trata de Miguel Ángel Ramírez, quien había sufrido un ACV y permanecía internado en el hospital Regional Ramón Carrillo. En julio de 2010 mató a golpes a la pequeña Jaqueline Alejandra Toloza.

Hoy 11:11

En las últimas horas, Miguel Ángel Ramírez, el sujeto que el 19 de julio de 2010 mató a su hijastra de apenas 3 años, falleció al no poder sobreponerse a un accidente cerebrovascular que sufrió tiempo atrás.

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Ramírez cumplía una condena de 20 años de prisión en el Penal de Varones y por su problema de salud había sido internado en el hospital Regional Ramón Carrillo de la Capital de Santiago del Estero.

El fallecimiento fue informado desde el centro de salud en la mañana de este martes y trajo el recuerdo de un hecho que conmocionó a la provincia entera.

De acuerdo con la investigación que terminó con la condena a Ramírez, el 19 de julio de 2010 el sujeto le propinó una brutal agresión a la pequeña Jaqueline Alejandra Toloza, hija de Beatriz Toloza, entonces pareja de Ramírez.

La historia recuerda que la familia fue a un almuerzo y a la siesta regresaron a su casa, en el barrio La Católica. La niña estaba enferma y lloraba, por los dolores y la agotadora caminata.

Furioso, Ramírez empezó a atacarla a patadas. Durante varios minutos, la habría agredido sin piedad. Al llegar a la casa, la chiquita se acostó, durmió y después su madre advirtió que no se despertaba. Había dejado de existir.