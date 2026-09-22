¿Qué hacemos con todo lo que aprendemos? Esteban Matach llega a la Feria del Libro de Santiago

El especialista en publicidad digital y emprendedor brindará el 30 de septiembre la charla “Del conocimiento a la operación”, donde abordará el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas herramientas digitales y las formas de convertir el aprendizaje en proyectos concretos.

Hoy 11:07

En un contexto en el que el acceso al conocimiento se multiplicó a través de internet, los cursos online y la inteligencia artificial, surge una pregunta cada vez más presente: ¿qué hacemos con todo lo que aprendemos?

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Ese será uno de los ejes de la conferencia “Del conocimiento a la operación: aprender, crear y construir en la nueva economía del conocimiento”, que Esteban Matach brindará el próximo 30 de septiembre en la Feria del Libro de Santiago del Estero.

La propuesta parte de una idea concreta: aprender no debería limitarse a acumular información. El desafío está en transformar ese conocimiento en criterio, procesos, acciones y proyectos capaces de generar valor.

Durante el encuentro, Matach abordará fenómenos que ya forman parte de la vida cotidiana, como la inteligencia artificial, YouTube, los cursos online, las comunidades digitales y la creator economy, y analizará cómo estas herramientas están modificando las formas tradicionales de aprender, enseñar, trabajar y emprender.

Uno de los puntos centrales será el proceso mediante el cual una habilidad puede convertirse en un método, un servicio, un proceso de trabajo o incluso un negocio. Para explicar ese recorrido, el especialista propone el modelo O.P.E.R.A., basado en cinco etapas: Observar, Pensar, Estructurar, Relatar y Actuar.

La metodología apunta a brindar herramientas para detectar problemas y oportunidades, ordenar ideas, construir criterio, documentar procesos, comunicar lo realizado y finalmente ejecutar, medir y corregir.

La charla también propone reflexionar sobre el cambio en las formas de acceso al conocimiento. Las nuevas generaciones ya no dependen exclusivamente de instituciones tradicionales para aprender, sino que pueden acceder a múltiples plataformas, comunidades y herramientas digitales desde un teléfono celular.

Matach es especialista en publicidad digital y emprendedor y actualmente lidera distintos proyectos vinculados al ecosistema digital, entre ellos Agencia UNE, Academia de Tráfico Pago, Leadux, Agente de Ventas y Central de Anuncios.

En agosto de 2026 también lanzó “La Operación”, una serie audiovisual en la que documenta decisiones, procesos y situaciones relacionadas con la construcción de negocios digitales.

Su experiencia se vincula directamente con el eje de la conferencia: cómo pasar de consumir información y adquirir conocimientos a utilizarlos para crear, ejecutar y construir proyectos.

El encuentro estará dirigido a público general, jóvenes y emprendedores, tendrá una duración estimada de 45 a 55 minutos y contará además con un espacio de intercambio con los asistentes.

La conferencia se realizará el 30 de septiembre en la Feria del Libro de Santiago del Estero, con Esteban Matach como expositor y bajo el título “Del conocimiento a la operación”.