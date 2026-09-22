Cirugía inédita en el Garrahan: extirparon un tumor cerebral a una niña por la nariz y sin abrir el cráneo

La intervención se realizó mediante un abordaje endoscópico endonasal, una técnica menos invasiva que permite acceder al tumor a través de la nariz. Desde el hospital destacaron el uso de tecnología de precisión y el trabajo conjunto de los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología.

Hoy 11:08

El Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja para extirpar un craneofaringioma a una niña de 10 años, mediante un abordaje endoscópico endonasal, una técnica que permite acceder al tumor a través de la nariz.

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La intervención estuvo a cargo de los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología, en el marco de la incorporación de nuevas tecnologías y de la actualización permanente de las prácticas quirúrgicas del centro pediátrico ubicado en Parque Patricios.

Los craneofaringiomas son tumores poco frecuentes que suelen desarrollarse cerca de la glándula hipófisis y el hipotálamo. Si bien son considerados tumores benignos, su ubicación puede generar consecuencias importantes por la cercanía con estructuras relacionadas con la visión y con la producción y regulación de hormonas.

Por ese motivo, pueden provocar alteraciones visuales, problemas endocrinológicos y otros síntomas como dolores de cabeza, cambios en el crecimiento, aumento de peso o modificaciones en la sed y en la frecuencia urinaria.

“Es muy importante que esto se conozca, ya que no hay tratamientos oncológicos específicos para estos tumores. Se trata de tumores benignos que, si no se remueven, a largo plazo tienen mayor morbimortalidad”, explicó Javier González Ramos, jefe de Neurocirugía y coordinador del Centro Quirúrgico del Garrahan.

En ese sentido, destacó el valor de la innovación aplicada a este tipo de procedimientos. “La actualización tecnológica y el trabajo en equipo hacen que una vez más podamos ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes”, sostuvo.

Tradicionalmente, muchos de estos tumores eran abordados mediante una neurocirugía convencional, que requería una incisión en el cráneo. Sin embargo, el desarrollo de técnicas endoscópicas permitió avanzar hacia procedimientos menos invasivos.

Para este tipo de intervenciones, el hospital cuenta con un neuronavegador, un sistema que permite utilizar imágenes obtenidas previamente, como resonancias, para orientar al equipo durante la cirugía y ubicar en tiempo real las estructuras anatómicas y el tumor.

La incorporación de esta tecnología, realizada hace un año, fue considerada un paso clave para el desarrollo de cirugías de alta complejidad.

Desde el establecimiento destacaron además que los quirófanos atraviesan un proceso de modernización, al igual que otras áreas del hospital.

“La inversión en equipamiento de última generación y la eficiencia obtenida en los equipos de trabajo permiten ampliar la capacidad para intervenciones de alta complejidad y, consecuentemente, mejorar la atención de los niños”, señalaron desde el Hospital Garrahan.