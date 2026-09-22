El Movimiento Familiar Cristiano prepara un nuevo retiro espiritual en Santiago del Estero

El encuentro “Conexión N.º 7” se realizará el 26 y 27 de septiembre en Villa Jericó y estará destinado a personas mayores de 25 años, sin límite de edad.

Hoy 12:01

El Movimiento Familiar Cristiano prepara una nueva edición del retiro espiritual “Conexión N.º 7”, una propuesta que invita a los participantes a compartir un espacio de fe, reflexión y renovación espiritual.

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El encuentro se desarrollará durante los días 26 y 27 de septiembre en Villa Jericó y estará destinado a personas mayores de 25 años, sin límite de edad, de ambos sexos y cualquiera sea su situación de vida.

Desde la organización señalaron que el retiro busca ofrecer un espacio para hacer una pausa, fortalecer la fe y vivir una experiencia de encuentro con Dios, bajo la propuesta de “dejar que Dios se conecte con vos y experimentar su amor”.

La actividad forma parte de las iniciativas del Movimiento Familiar Cristiano y está abierta a quienes quieran participar de esta nueva experiencia de reflexión y espiritualidad.

Las personas interesadas en obtener información sobre el retiro o realizar la inscripción pueden comunicarse a los números 385 404 7158, 385 426 7029 y 385 609 8160.

El encuentro tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre en Villa Jericó, bajo el nombre “Conexión N.º 7”.