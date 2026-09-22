Una noche especial para mirar el cielo: Saturno podrá verse este 4 de octubre desde Santiago

El planeta de los anillos alcanzará su oposición, un fenómeno que permitirá observarlo durante gran parte de la noche y disfrutar de una de las mejores oportunidades del año para contemplarlo.

Hoy 18:44

El próximo domingo 4 de octubre, Saturno alcanzará la oposición, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se ubica aproximadamente entre el Sol y el planeta. Esta configuración hará que el gigante de los anillos se encuentre especialmente bien ubicado para su observación desde nuestro país.

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Durante esa jornada, Saturno aparecerá por el horizonte este después del atardecer, permanecerá visible durante gran parte de la noche y se desplazará aparentemente por el cielo hasta ocultarse hacia el oeste cerca del amanecer. El fenómeno también podrá observarse desde Santiago del Estero, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

La oposición es uno de los mejores momentos del año para observar un planeta exterior. En el caso de Saturno, además, el planeta alcanzará un brillo suficiente para ser identificado a simple vista como un punto luminoso de tonalidad amarillenta, sin necesidad de utilizar instrumentos.

Para encontrarlo desde Santiago del Estero, una buena referencia será buscarlo hacia el este y noreste durante las primeras horas de la noche. A medida que avance la noche, irá ganando altura en el cielo y alcanzará una posición más favorable para su observación alrededor de la medianoche.

¿Se podrán ver los anillos de Saturno?

Para distinguir los anillos será necesario utilizar un telescopio. Con un instrumento astronómico pequeño ya pueden apreciarse como una estructura que rodea al planeta, aunque el nivel de detalle dependerá de la calidad y el tamaño del equipo y de las condiciones de observación.

Durante 2026, los anillos volverán a presentar una mayor inclinación respecto de nuestra línea de visión después de haber estado prácticamente de canto durante el año anterior. Esto permitirá observarlos con mayor facilidad que durante la oposición de 2025.

La oposición no se limita exclusivamente a la noche del 4 de octubre. Saturno permanecerá en buenas condiciones de observación durante los días cercanos al fenómeno, por lo que quienes no puedan observarlo esa noche también tendrán oportunidades durante las semanas próximas.

Para quienes quieran disfrutar del fenómeno desde Santiago del Estero, será posible identificar a Saturno a simple vista, siempre que el cielo se encuentre despejado. Su brillo permitirá distinguirlo sin necesidad de utilizar instrumentos.

Así, la noche del 4 de octubre ofrecerá una buena oportunidad para levantar la mirada y observar uno de los planetas más reconocibles del Sistema Solar: Saturno, visible durante buena parte de la noche desde Santiago del Estero y distintos puntos de la Argentina.