Con más de 110 parejas inscriptas, el Torneo Aniversario ciudad de La Banda terminó con un rotundo éxito

La competencia se desarrolló del 18 al 21 de septiembre en Autopista Pádel, reunió a jugadores de distintas categorías y repartió más de $3 millones en premios entre campeones y subcampeones.

Hoy 19:23

Con una importante convocatoria, se llevó a cabo durante el último fin de semana el Torneo Aniversario Ciudad de La Banda, una competencia de pádel que reunió a más de 110 parejas en las instalaciones de Autopista Pádel.

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El certamen se disputó entre el 18 y el 21 de septiembre y contó con participación en las categorías Suma 9, 6ª, 7ª y 8ª libres, además de 6ª Damas y 7ª Damas.

A lo largo de las cuatro jornadas, una gran cantidad de jugadores y espectadores acompañaron la competencia, que además repartió más de $3.000.000 en premios entre los campeones y subcampeones de las distintas categorías.

En Suma 9, los campeones fueron Gómez - Bosque, mientras que Alderete - González finalizaron como subcampeones.

En 6ª libre, el título quedó en manos de Ávila - Franzone, con Lukie - Díaz en el segundo lugar. En tanto, en 7ª, la dupla Bernasconi - Vizcarra se consagró campeona y Gerez - Casco fue subcampeona.

Por su parte, en 8ª libre, Roldán - Lescano se quedaron con el campeonato, mientras que Godoy - Ruíz ocuparon el segundo puesto.

Entre las damas, Butiler - Carrizo fueron las campeonas de 7ª, seguidas por Vincenti - Enrico. En 6ª Damas, el título fue para Cejas - Mansilla, mientras que Díaz - Scrimini finalizaron como subcampeonas.

La organización estuvo a cargo de Nicolás Garay, Agustín Garay y Sebastián Carabajal, quienes agradecieron especialmente a los jugadores por la predisposición mostrada durante todo el torneo, al público que acompañó cada una de las jornadas y a los sponsors que colaboraron con la realización del evento.

Desde la organización también destacaron el acompañamiento recibido y remarcaron la importancia de continuar impulsando este tipo de competencias para acompañar el crecimiento del pádel.